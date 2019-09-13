Яндекс.Браузер 19.9.2 — новая версия браузера с функцией заметок

Компания Яндекс, последнее время активно обновляющая свой браузер, выпустила очередную новую версию.

За последние 3 недели было 2 заметных обновления Яндекс.Браузера, которые включали в программу функциональные нововведения (цветной интерфейс и функция управления веб-плеерами). Сегодня вышло очередное обновление, которое включает еще одно небольшое нововведение.

В эту версию включена поддержка браузером функции Яндекс.Заметки. Они являются частью сервиса Яндекс.Диск и позволяют создавать текстовые заметки, которые хранятся онлайн и доступны откуда угодно (через любой браузер или клиент Диска). Такие заметки могут содержать текст (с поддержкой несложного форматирования) и графические изображения и помогут пользователю не забыть важную информацию.

Заметки в Яндекс.Браузере

Иконка для доступа к сервису добавлена на боковую панель Яндекс.Браузера. Она открывает дополнительное браузерное окно с веб-интерфейсом Заметок.