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Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами04.09.2019

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Компания Яндекс выпустила очередную новую версию своего популярного браузера. Условно говоря, Яндекс.Браузер 19.9.0 был выпущен ещё неделю назад, но нововведения, появляющиеся путем развертывания, стали доступны пользователям только теперь.

В эту версию включена новая любопытная особенность — панель управления воспроизведением мультимедиа-контента на сайтах. Для этого на боковую панель Яндекс.Браузера добавлена новая иконка, которая вызывает пульт управления воспроизведением. Новинка нужна для быстрого доступа к контролю над любыми веб-плеерами и позволяет быстро управлять воспроизведением звука и видео во всех вкладках браузера. Это работает почти с любыми плеерами и должно быть очень удобно для повседневного управления веб-плеером или, в случаях, когда нужно быстро приостановить воспроизведение, — плеер всегда под рукой. Кстати говоря, кнопка паузы может использоваться не только для управления воспроизведением, но и для отключения любого звука на любых сайтах.

Веб-плеер в Яндекс.Браузере
Веб-плеер в Яндекс.Браузере

На ту же боковую панель включено ещё два элемента: колокольчик — быстрый доступ к уведомлениям от сервисов Яндекса и функция поиска по странице. Первая функция вызывает виджет со всеми уведомлениями от всех сервисов Яндекса и многим пользователям была доступна ещё в прошлой версии браузера. Вторая функция не является новинкой и присутствовала в Яндекс.Браузере и раньше. Просто теперь она вынесена на боковую панель для доступа в один клик. Кстати говоря, это не совсем обычный поиск по странице — он работает с учётом морфологии русского языка и умеет искать не только точное совпадение, но и родственные словоформы, а также осуществляет автоматическое переключение неправильной раскладки клавиатуры.

Остальные изменения новой версии Яндекс.Браузера касаются исправления различных ошибок и недоработок.

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БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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