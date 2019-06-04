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В сервис Диск-О добавлена поддержка MS OneDrive и pCloud04.06.2019

В сервис Диск-О добавлена поддержка MS OneDrive и pCloud

Вышла обновленная версия Диск-О (19.05.0031) — программы, предоставляющей доступ к облачным сервисам через виртуальные диски.

Диск-О — это сервис от компании @Mail.ru, позволяющий создавать в системе виртуальные диски, отображающие содержимое различных облачных хранилищ. Виртуальные носители с облачным содержанием отображаются в системе как локальные и с ними можно работать как с обычными дисками.

Это важное обновление, которое включает в программу поддержку двух новых облачных сервисов. Теперь Диск-О умеет работать с Microsoft OneDrive и pCloud. Внедрение поддержки OneDrive давно обещанное, ожидаемое и важное нововведение, так как сервис весьма популярен среди широкой аудитории и многие пользователи размещают там свое файловое хозяйство.

Интерфейс Диск-О и диск в системе
Интерфейс Диск-О и диск в системе

Теперь общий список поддерживаемых облачных сервисов выглядит так: Google Диск, Яндекс.Диск, Dropbox, Box, Облако@Mail.ru, Microsoft OneDrive, pCloud, а также любые сервисы, поддерживающие WebDav. Разработчики обещают включить поддержку Amazon S3, Hotbox и протокола FTP в будущих обновлениях программы.

Остается напомнить, что бесплатная версия Диск-О позволяет работать только с диском, подключенным к сервису Облако@Mail.ru. За подключение к другим облачным хранилищам придется платить 189 рублей в месяц.

Скачать Диск-О 19.05.0031

БесплатноРазмер: 24.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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