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Диск-О

19.3.27

Облачные хранилища как обычные диски

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Диск-О — это сервис от компании @Mail.ru, который позволяет подключаться к нескольким облачным хранилищам и работать с ними, как с виртуальными жесткими дисками (точнее, просто накопителями). В операционной системе появляются новые носители, с которыми можно работать, так же как с локальными.

К примеру, диски «C» и «D» являются локальными, а ряд прочих будут отображать содержание разных облачных хранилищ, которые подключены через приложение Диск-О. Крайне важно отметить, что любые данные, сохраненные в облачные хранилища через эти носители, хранятся только онлайн и не дублируются на компьютере пользователя. Разработчики мечтают, что наступят времена, когда пользователь скачает Диск-О и будет хранить все файлы в облаках, а на жестком диске будут сидеть лишь системные файлы. Это позволит иметь одинаковые жесткие диски везде и всюду.

На данный момент Диск-О поддерживает несколько самых популярных облачных хранилищ: Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Облако@Mail.ru, Box, а также любые сервисы, способные работать через технологию WebDAV. В будущем планируется добавить поддержку и других облачных хранилищ.

Важно предупредить скепсис некоторых пользователей: установщик программы не предлагает никакого дополнительного софта, как принято ожидать от продуктов данного разработчика. То есть, говоря по-простому: браузер Амиго не привяжется. Вообще говоря, к направлениям, относящимся к облачным сервисам (и другим коммерческим) в @Mail.ru относятся достаточно щепетильно и не предлагают своим клиентам дополнительные услуги (ну, кроме предложений оплатить сервис).

Диск-О — платный сервис. Цена 189 рублей в месяц. Поэтому он вряд ли будет популярен среди домашних пользователей. Однако, доступ к Облако@Mail.ru через Диск-О работает и в бесплатной версии (с ограничением на максимальный размер файла в 2Гб).

Что нового в Диск-О 19.3.27:

Добавлена поддержка оффлайн-режима для дублирования файлов на локальном компьютере.

Читайте новость: Диск-О — обновление с функцией локального хранения файлов.

Скриншот Диск-О 1 Скриншот Диск-О 2 Скриншот Диск-О 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 19.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

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