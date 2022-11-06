Данная Peer 2 Peer система снискала огромную популярность в локальных сетях, практически заменив собою FTP-серверы. За последние 2-3 года я не встречал локальной сети, в которой не было бы развитого DC-сообщества. Можно сказать, что для обмена файлами в локалке — лучший, и, наверное, единственный реально используемый выбор. DC++ не обделен популярностью и в глобальной сети. Тысячи и тысячи пользователей меняются файлами на различных, в том числе и русскоговорящих хабах. За списком хабов обращайтесь на hublist.org.

Эта P2P сеть работает по принципу выделения файлов для всеобщего доступа. Каждый пользователь выделяет ряд файлов которыми хочет поделиться с обществом и скачивает файлы у других.