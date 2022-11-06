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DC++

0.880

Популярный клиент P2P-сети Direct Connect

Бесплатно Windows

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Данная Peer 2 Peer система снискала огромную популярность в локальных сетях, практически заменив собою FTP-серверы. За последние 2-3 года я не встречал локальной сети, в которой не было бы развитого DC-сообщества. Можно сказать, что для обмена файлами в локалке — лучший, и, наверное, единственный реально используемый выбор. DC++ не обделен популярностью и в глобальной сети. Тысячи и тысячи пользователей меняются файлами на различных, в том числе и русскоговорящих хабах. За списком хабов обращайтесь на hublist.org.

Эта P2P сеть работает по принципу выделения файлов для всеобщего доступа. Каждый пользователь выделяет ряд файлов которыми хочет поделиться с обществом и скачивает файлы у других.

Что нового в DC++ 0.880:

  • Теперь DC++ выпускается под лицензией GPLv3. Основная цель — обеспечение совместимости с некоторыми библиотеками от сторонних разработчиков.
  • Использование нового компилятора, что позволило повысить производительность, стабильность и совместимость с последними версиями Windows и многое другое.
  • Новый стабильный сервер хаблистов (актуальный список адресов серверов).
  • Восстановлена нормальная автоматическая загрузка актуальной базы данных GeoIP, которая позволят видеть из какой страны пользователь DC. Старая база давно устарела, а информация часто отсутствовала или была неактуальна.
  • Необходимость SSSE3 для 64-битных сборок программы. Также теперь 64-битная сборка имеет приставку Optimized, а устаревшая 32-битная приставку Legacy.
  • Предприняты изменения в кэшировании хаблистов. Срок действия актуального списка — 24 часа. Если раньше список хабов мог быть удален даже при неудачной попытке получения нового списка, то теперь удаление происходит только после успешного получения свежего списка хабов.
  • Предпринят ряд прочих небольших улучшений, обновлена документация и исправлены ошибки.
Скриншот DC++ 1 Скриншот DC++ 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.11.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о DC++

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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