BitComet — это хороший клиент для Peer 2 Peer сети BitTorrent. Существует уже 12 лет, за которые развивался, корректируясь в соответствии с пожеланиями пользователей. Обладает удобным, хотя и немного перегруженным, интерфейсом и имеет полный спектр полезных настроек. Среди прочего стоит отметить функцию предварительного просмотра загружаемого видео, поиск торрентов через нескольких крупных порталов, широкую статистику и прочие удобства.

Некоторое время назад у программы были проблемы с некоторыми трекерами, но, на данный момент, ситуация выправилась.