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BitComet

1.57

Скачать популярный клиент P2P-сети BitTorrent

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BitComet — это хороший клиент для Peer 2 Peer сети BitTorrent. Существует уже 12 лет, за которые развивался, корректируясь в соответствии с пожеланиями пользователей. Обладает удобным, хотя и немного перегруженным, интерфейсом и имеет полный спектр полезных настроек. Среди прочего стоит отметить функцию предварительного просмотра загружаемого видео, поиск торрентов через нескольких крупных порталов, широкую статистику и прочие удобства.

Некоторое время назад у программы были проблемы с некоторыми трекерами, но, на данный момент, ситуация выправилась.

Что нового в BitComet 1.57:

Исправлены небольшие ошибки.

Читайте новость: BitComet 1.52 — в торрент-клиент добавлена поддержка IPv6.

Скриншот BitComet 1 Скриншот BitComet 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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