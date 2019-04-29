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Viber

10.6.0.32

Скачать клиент сервиса Viber

Скачать Viber

Viber — популярный сервис для общения (текстовые сообщения, звонки и видео-звонки). В первую очередь, разрабатывался для мобильных телефонов, но есть версии Viber для Windows и GNU/Linux. Эта программа относится к тому классу, которые призваны заменить собой различные мессенджеры и SMS-сервис и служат, главным образом, для обмена текстовыми сообщениями. Также популярны полностью бесплатные звонки между пользователями сервиса. У этого мессенджера пестрый интерфейс с веселыми стикерами и всем таким прочим, что создает настроение тинэйджерской вечеринки.

Сервис предоставляет следующие возможности: обмен текстовыми сообщениями, голосовые звонки, видео-звонки и групповой чат. Текстовые сообщения и групповой чат всегда бесплатны. Звонки с Viber на Viber тоже бесплатны, а вот с Viber на стационарный или мобильный номер — за деньги. Видеозвонки с Viber на Viber бесплатны, однако, в данный момент, находятся на стадии тестирования и доступны только в версиях для настольного компьютера (в будущем эта функциональность будет доступна и на телефонах).

Есть важное замечание: чтобы использовать Viber на настольном компьютере, нужно сначала установить программу на телефон и пройти регистрацию, путем активации через номер телефона. Дело тут в том, что сервис изначально разрабатывался для мобильных устройств и ему необходима привязка к телефонному номеру.

Что нового в Viber 10.6.0.32:

Не сообщается.

Скриншот Viber 1 Скриншот Viber 2 Скриншот Viber 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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