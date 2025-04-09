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Microsoft Teams

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Microsoft Teams — коммуникационная программа — чат, звонки, конференции и функции совместной работы с файлами (плотно интегрирована с Microsoft Office). Сервис, в первую очередь, рассчитан на корпоративный сегмент и взаимодействие и общение групп, но годится и для общения один на один рядовыми пользователями. Недавно стал заменой закрытому Skype.

Можно скачать Microsoft Teams для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Также есть не зависящая от платформы веб-версия, работающая в браузере.

MS Teams предлагает широкий спектр функций для взаимодействия пользователей. Отлично подойдет для работы над проектами группами. В программе предусмотрен текстовый чат (с поддержкой изображений, эмодзи, стикеров); обмен любыми файлами через облако; видео- и аудио-звонки; многопользовательские видеоконференции и аудиоконференции; специальные каналы для общения команд; совместная работа с файлами разного формата; планирование задач и прочее. Важно отметить поддержку многих популярных сторонних сервисов.

Отдельным абзацем важно уточнить полную интеграцию с различными сервисами и программами от Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner, To-Do… Также поддерживаются многие сторонние сервисы: GitHub, Dropbox, Trello, Zoom, Google Drive, Twitter и множество прочих.

Безопасность, масса настроек, множество возможностей администрирования, регулярные обновления.

В мае 2025 года Microsoft закрыла популярный сервис Skype и приказала аудитории перейти на Microsoft Teams. Пользователь может войти в Microsoft Teams под своей учетной записью (общей для всех сервисов MS) и импортировать чаты, контакты и другие данные из Skype.

Интерфейс Microsoft Teams
Интерфейс Microsoft Teams
Собрание
Собрание
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Microsoft Teams:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Microsoft Teams

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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