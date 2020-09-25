ACDSee Photo Studio 2021 — обновление комплекса профессиональной обработки фото

Выпущено крупное обновление для ACDSee Photo Studio.

ACDSee Photo Studio — это мощнейший комплекс, включающий полный спектр функций для профессиональной работы с фотографиями. Программа включает огромный набор инструментов для обработки фотографий и ведения коллекции. Это очень функциональный инструмент, не уступающий Adobe Lightroom.

ACDSee Photo Studio 2021 — ежегодное обновление, включающее новые инструменты, расширяющее различные функции и делающее программу еще более функциональным и удобным комплексом для обработки цифровой фотографии. В эту версию включены новые инструменты для работы с цветом и текстом, добавлены новые панели, улучшены функции пакетного переименования, предпринято множество оптимизаций для повышения скорости, включена поддержка новых RAW (особо выделается поддержка GoPro) и многое другое.

Интерфейс ACDSee Photo Studio 2021

Нововведения в ACDSee Photo Studio 2021:

Добавлено колесо выбора цвета и колесо выбора тона. Новые инструменты доступы через меню фильтров в режимах редактирования и разработки (только в версиях Professional и Ultimate).

Добавлен инструмент размещения текста по форме и по кривой.

Добавлено тонкое уточнение выделения в режиме редактирования.

Добавлена новая панель предустановок в режиме разработки.

Добавлена новая панель истории в режиме разработки.

Новый и улучшенный инструмент пакетного переименования с возможностью включения собственных предустановок.

Добавлена поддержка импорта данных о распознанных лицах из Adobe Lightroom и Google Picasa.

Улучшена функциональность поиска — значительно ускорен процесс поиска даже по очень крупной базе.

Добавлена поддержка .GPR — RAW-формата популярнейших экшен-камер GoPro.

Теперь программа ACDSee способна работать с этими файлами напрямую.

Улучшения в ACDSee Photo Studio 2021:

Улучшена работа с водяными знаками с относительным позиционированием.

Улучшена обрезка с относительным позиционированием.

Добавлены панели гистограммы и снэпшотов в режим разработки.

Во многие фильтры добавлен инструмент выбора цвета.

В функцию пакетного изменения размера добавлена возможность сохранять настройки в качестве предварительных настроек.

Повышена скорость в ACDSee Photo Studio 2021:

Повышена скорость запуска и переключение между режимами. В особенности при работе с большим количеством категорий и ключевых слов.

Повышена скорость декодирования RAW.

Повышена скорость обслуживания базы данных.

Повышена скорость декодирования тайловых изображений в формате HEIC.

Добавлены новые профили коррекции объективов.

Онлайновые справочные материалы.

Как обычно, добавлена поддержка RAW новых камер: Canon EOS R5 (только RAW без сжатия), Canon EOS R6 (только RAW без сжатия), GoPro FUSION, GoPro HERO5 Black, GoPro HERO6 Black, GoPro HERO7, GoPro HERO7 Black, GoPro HERO8, Nikon A1000, Nikon D6 (только 14-bit Lossless RAW), Nikon Z5, Olympus OM-D E-M10 Mark IV, Panasonic LUMIX DC-G100 (DC-G110), Pentax 645D, Pentax 645Z, Pentax K-S1, Sony ZV-1 (DCZV1/B).

Как и прежде, программа выпускается в 3-х версиях: Home, Professional и Ultimate. Home — базовая версия со стандартным набором обработки фотографий. Версия Professional вдобавок включает поддержку RAW и дополнительные инструменты. Версия Ultimate, к выше перечисленным возможностям, добавляет поддержку работы со слоями. Также не лишним будет уточнение, что ACDSee Photo Studio не включает русскоязычной локализации.