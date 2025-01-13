Syncthing — полностью бесплатный способ синхронизации файлов между рядом устройств (компьютеры, мобильные устройства, NAS), по технологии P2P (напрямую, без центрального сервера). Любое изменений файлов на одном устройстве тут же изменяет их и на других, подключенных к синхронизации. Популярный (почти 67 000 звезд на Гитхабе), полностью открытый проект с открытыми исходными кодами протокола и всего софта.

Syncthing управляется через локальный интерфейс в браузере. Пользователь осуществляет предварительную настройку, выбирает устройства (через добавление ID), синхронизируемые файлы и папки и указывает ряд опций, после чего они будут синхронизироваться. Файлы передаются напрямую между устройствами по P2P-сети (подобно торренту) — никакой центральный сервер не используется.

Интерфейс Syncthing

Важной особенностью Syncthing является безопасность. Передача файлов надежно зашифрована — устройства идентифицируются сертификатом, файлы шифруются и передаются с помощью TLS. передаваемые файлы не хранятся нигде, кроме синхронизируемых устройств; центрального сервера не существует.

Кроссплатформенность — другая важная особенность Syncthing. Можно скачать программу для Windows, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, OpenBSD, macOS и других. С некоторых пор официальная версия Syncthing для Android упразднена (из-за проблем с Google), но пользователь может использовать форк, доступный, в том числе, через Google Play.