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GOM Audio

2.2.21.0

Простой аудиоплеер

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GOM Audio — это простой аудиоплеер от разработчика знаменитого видеоплеера GOM Player, на основе которого он и разрабатывается. Этот плеер отлично подойдет для простого воспроизведения плейлистов и директорий. То есть, для управления большой коллекцией GOM Audio не годится.

GOM Audio довольно простой плеер: классическое окно управления воспроизведением, плейлист, эквалайзер, аудио-эффекты, простенький редактор тегов, интернет-радио и несколько мелочей. GOM Audio поддерживает большинство популярных форматов аудио: Audio CD, MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS. Остается добавить, что интерфейс плеера простой, удобный и поддерживает скины.

Увы, но GOM Audio не поддерживает тексты песен и интернет-сервисы для импорта сопутствующий материалов (обложек, текстов, тегов). Также многим пользователям может не понравится то, что отображаемая обложка диска (если она есть у пользователя), уменьшается до совсем маленького размера (во всех доступных скинах). В общем, гибким и функциональным плеер назвать, прямо скажем, сложно.

Что нового в последней версии GOM Audio:

Добавлены новые режимы в инструмент оформления, расширены настройки горячих клавиш, а также предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Скриншот GOM Audio 1 Скриншот GOM Audio 2 Скриншот GOM Audio 3
ОБНОВЛЕНО: 27.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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