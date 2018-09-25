Microsoft Office 2019 — выпущена финальная версия нового офиса от Microsoft

Компания Microsoft объявляет о выпуске финальной версии офисного пакета Microsoft Office 2019. Новинка является локальной альтернативой облачному Office 365 и работает только в операционной системе Windows 10.

Microsoft Office 2019 — это новое поколение популярнейшего офисного пакета, пришедшее на смену Microsoft Office 2016. Многие нововведения новинки унаследованы от значительно более функционального Office 365, который, на данный момент, является приоритетным продуктом для разработчиков.

Интерфейс Microsoft Office 2019

По сути, Office 2019 является менее функциональной альтернативой Office 365. В отличие от Office 365, который усиленно продвигается разработчиками и из-за облачной технологии считается офисом будущего, Office 2019 является классическим локальным приложением, ориентированным на пользователей, не спешащих переходить на офис по подписке и переносить документооборот в облако. И хотя в Microsoft видят будущее в облачных сервисах, они хотят дать время для перехода на более современные сервисы в темпе, удобном пользователю. По этой причине выпущена эта, более слабая в функциональном плане, классическая версия.

Интерфейс Microsoft Office 2019

В состав нового офиса входят следующие программы: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project и Visio.

Что нового в Microsoft Office 2019

Многие нововведения этой версии позаимствованы у Office 365, где они уже работают и хорошо себя зарекомендовали. Ниже указаны главные изменения Office 2019 по сравнению с Office 2016.

Word — темная тема оформления, инструменты обучения, функция речевого синтезатора, улучшенная функциональность чернил, улучшена доступность для людей с ограниченными возможностями.

Excel — графики-воронки/2D-карты/временные шкалы, новые Excel-функции, возможность публикации в PowerBI, расширена функциональность PowerPivot и PowerQuery.

PowerPoint — масштабирование для задания очередности слайдов презентации, поддержка Morph, возможность вставки и управления иконками/SVG/3D-моделями.

Outlook — обновлены карточки контактов, поддержка Office 365 Groups, поддержка упоминаний автора через @mentions, поддержка важных сообщений через Focused Inbox.

На данный момент, новый офис уже доступен пользователям, обладающим коммерческой лицензией. В ближайшие недели новая версия станет доступна для свободной загрузки и все желающие смогут скачать Microsoft Office 2019.