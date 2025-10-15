SLO.ru
Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10 15.10.2025

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Сегодня, 14 октября 2025 года, корпорация Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 10.

Windows 10 была выпущена в 2015 году и, спустя 10 лет, ее поддержка полностью прекращена. С сегодняшнего дня, Windows 10 считается устаревшей операционной системой и больше не будет получать никаких обновлений. Разработчики приказали пользователям перейти на современную Windows 11.

Система больше не будет получать никаких обновлений:

  • Больше не будет новых функций. Система больше не развивается.
  • Больше не будет обновления существующих функций и встроенных программ.
  • Антивирус Microsoft Defender перестанет получать обновленные базы угроз.
  • Больше не будет обновлений безопасности (будут только Extended Security Updates (ESU) — платные для подписчиков и организаций, до 2028 года).
  • Упразднена техническая поддержка от Microsoft.

На паркие это означает, что пока все еще современная система постепенно начнет устаревать — станет менее безопасной и совместимой. Главная проблема — отсутствие обновлений безопасности и антивирусных баз Defender. Если без новых функций и поддержки можно прожить лучше чем с ними, то отсутствие исправлений уязвимостей может стать проблемой, по крайней мере в будущем.

Остается уточнить, что возможность скачать Windows 10 (через официальный инструмент Media Creation Tool) все еще сохранятеся. Никаких проблем с установкой устаревшей операционной системы не предвидится.

