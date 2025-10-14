Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Выпущено очередное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 144 — крупное обновление браузера с рядом интересных нововведений. В эту версию включена функциональность профилей, реализована интеграция с сервисом Google Leans, предпринят ряд улучшения для работы с вкладками и многое другое.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 144