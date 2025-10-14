SLO.ru
Firefox 144 — новая версия с системой профилей 14.10.2025

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Выпущено очередное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 144 — крупное обновление браузера с рядом интересных нововведений. В эту версию включена функциональность профилей, реализована интеграция с сервисом Google Leans, предпринят ряд улучшения для работы с вкладками и многое другое.

Что нового в Firefox 144

  • Добавлена новая функция работы с профилями. Новинка позволит разделить различные задачи (работа, дом, учеба...) на отдельные профили для обеспечения порядка — полностью независимые профили содержат отдельные группы вкладок, закладки и историю просмотра. Каждый профиль может иметь собственное имя и настройки (в том числе и оформление для лучшей идентификации). Сейчас функциональность профилей доступна для пользователей Windows 11, и GNU/Linux, а поддержка Windows 10 появится немного позже. Функция включается в браузер методом постепенного развертывания и станет доступна всем пользователям ближайшие несколько недель.
  • Реализована интеграция с сервисом Google Leans для поиска по графическим изображениям. Теперь, щелкнув правой кнопкой мыши по любому изображению, пользователь может: найти похожие продукты, места или объекты; копировать, переводить или искать текст на изображениях и осуществлять прочие подобные действия.
  • Теперь активная вкладка явно выделяется для упрощения ее идентификации в группе вкладок.
  • Добавлена возможность перетаскивать вкладку в свернутую группу, не разворачивая ее автоматически.
  • Добавлена возможность закрывать окно «Картинка в картинке» не останавливая воспроизведение видео.
  • Теперь авторизационная информация, хранящиеся в менеджере паролей Firefox, шифруются на диске с использованием алгоритма шифрования AES-256 CBC, который пришел на смену старый 3DES-CBC.
  • Добавлена поддержка Perplexity — встроенный в браузер механизм ответов на основе искусственного интеллекта.
  • Расширена поддержка новейших веб-технологий.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.

Скачать Firefox 144 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 144 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 144 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 144 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

