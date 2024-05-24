Мессенджер ICQ прекращает свою работу

Мессенджер ICQ приостанавливает свою работу. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Дата прекращения работы сервиса — 26 июня 2024 года. То есть, мессенджер проработает еще месяц и, предположительно, полностью отключит доступ, как минимум, к основным функциям сервиса. Обычным пользователям предлагается перейти на VK Messenger, а корпоративным на VK WorkSpace.

ICQ — некогда популярнейший сервис обмена сообщениями. Был особо популярен в рунете с конца 90-х и до средины 201x годов. Потом начал стремительно терять аудиторию, сменил целый ряд владельцев (Mirabilis, AOL, ВКонтакте) и теперь заканчивает свое существование под руководством ВКонтакте/Mail.ru.