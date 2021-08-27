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LosslessCut 3.38.0 — крупное обновление инструмента для обрезки видеороликов27.08.2021

LosslessCut 3.38.0 — крупное обновление инструмента для обрезки видеороликов

Вышло заметное обновление видеоредактора LosslessCut.

LosslessCut — несложный, но мощный инструмент для обрезки видеороликов без потери качества. Кроссплатформенный и полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами, основанный на FFmpeg. Ближайшая альтернатива популярному Avidemux.

Интерфейс LosslessCut
Интерфейс LosslessCut

Что нового в LosslessCut 3.38.0:

  • Теперь при перетаскивании файлов в диалог слияния роликов они сортируются по имени.
  • Добавлена кнопка удаления выбора рабочего каталога.
  • Добавлена возможность отключения очистки имени исходящего файла от спецсимволов.
  • Добавлена базовая поддержка маркировки сегментов.
  • Теперь основной файл проекта сохраняется с расширением .llc (JSON5) для лучшей совместимости в будущем. Созданные ранее CSV будут загружены и преобразованы в .llc.
  • Упрощена логика открытия роликов через перетаскивание файлов в окно программы. Теперь это работает как открытие файлов через меню или командную строку.
  • Теперь уведомления о создании скриншота скрываются, как и прочие уведомления, если активна настройка скрытия уведомлений.
  • Сокращена продолжительность отображения уведомлений (можно настроить).
  • Добавлена поддержка Mplay EDL 1, 2, 3.
  • Добавлена возможность управления громкостью воспроизведения звука.
  • Добавлена функция переворота/инвертирования всех сегментов, присутствующих на таймлайне.
  • Добавлена проверка длины имени сохраняемого файла в Windows-версии. Максимальная длина — 260 символов.
  • Обновлен фреймворк интерфейса Evergreen.
  • Возвращено использование x264 для медленного предпросмотра.
  • Теперь программа выпускается под лицензией GPL 2 (из-за возвращения x264 и его лицензии).
  • Предприняты прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.

Скачать LosslessCut 3.38.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 100 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать LosslessCut 3.38.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 112 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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