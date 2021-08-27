LosslessCut 3.38.0 — крупное обновление инструмента для обрезки видеороликов

Вышло заметное обновление видеоредактора LosslessCut.

LosslessCut — несложный, но мощный инструмент для обрезки видеороликов без потери качества. Кроссплатформенный и полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами, основанный на FFmpeg. Ближайшая альтернатива популярному Avidemux.

Интерфейс LosslessCut

Что нового в LosslessCut 3.38.0: