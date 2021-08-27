LosslessCut 3.38.0 — крупное обновление инструмента для обрезки видеороликов

Вышло заметное обновление видеоредактора LosslessCut.
LosslessCut — несложный, но мощный инструмент для обрезки видеороликов без потери качества. Кроссплатформенный и полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами, основанный на FFmpeg. Ближайшая альтернатива популярному Avidemux.
Что нового в LosslessCut 3.38.0:
- Теперь при перетаскивании файлов в диалог слияния роликов они сортируются по имени.
- Добавлена кнопка удаления выбора рабочего каталога.
- Добавлена возможность отключения очистки имени исходящего файла от спецсимволов.
- Добавлена базовая поддержка маркировки сегментов.
- Теперь основной файл проекта сохраняется с расширением .llc (JSON5) для лучшей совместимости в будущем. Созданные ранее CSV будут загружены и преобразованы в .llc.
- Упрощена логика открытия роликов через перетаскивание файлов в окно программы. Теперь это работает как открытие файлов через меню или командную строку.
- Теперь уведомления о создании скриншота скрываются, как и прочие уведомления, если активна настройка скрытия уведомлений.
- Сокращена продолжительность отображения уведомлений (можно настроить).
- Добавлена поддержка Mplay EDL 1, 2, 3.
- Добавлена возможность управления громкостью воспроизведения звука.
- Добавлена функция переворота/инвертирования всех сегментов, присутствующих на таймлайне.
- Добавлена проверка длины имени сохраняемого файла в Windows-версии. Максимальная длина — 260 символов.
- Обновлен фреймворк интерфейса Evergreen.
- Возвращено использование x264 для медленного предпросмотра.
- Теперь программа выпускается под лицензией GPL 2 (из-за возвращения x264 и его лицензии).
- Предприняты прочие небольшие улучшения.
- Исправлены ошибки.