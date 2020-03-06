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CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»06.03.2020

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

Выпущено важное обновление CCleaner — популярнейшего инструмента для очистки операционной системы Windows, ненужных файлов и мелкой оптимизации работы компьютера. Условно говоря, CCleaner 5.64 вышел еще четыре дня назад, однако полная информация о нововведениях доступна только теперь.

Во-первых, это последняя версия CCleaner для Windows XP и Windows Vista. Все последующие версии будут несовместимы с этими операционной системами. В будущем возможны лишь обновления, устраняющие критические проблемы в безопасности программы.

Второй особенностью этого релиза является новый инструмент «Проверка здоровья». Новинка является развитием и заменой самого простого и быстрого инструмента «Простая очистка», который без лишних вопросов производил базовую очистку системы. Обновленная функция объединяет несколько самых популярных инструментов CCleaner и позволяет в несколько кликов удалить ненужные файлы, избавиться от Cookie, убрать тормозящие элементы автозапуска и обновить сторонние программы. Последние два пункта доступны только в платной Pro-версии.

«Проверка здоровья» в CCleaner 5.64
«Проверка здоровья» в CCleaner 5.64

Еще одной особенностью этого выпуска является поддержка очистки нового Microsoft Edge (на основе Chromium). Теперь программа сможет удалять все следы работы пользователя в этом браузере.Также разработчики перенесли предложения установки дополнительных продуктов avast! и AVG на отдельные шаги установщика, а их проверка по умолчанию отключена.

Другие изменения этого выпуска являются мелкими улучшениями и исправлениями.

Скачать CCleaner 5.64

БесплатноРазмер: 21.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner 5.64 (Portable)

БесплатноРазмер: 18 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner Pro 5.64

Пробная версияРазмер: 21.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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