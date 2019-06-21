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VK Messenger

4.2.2

Скачать клиент для чата социальной сети ВКонтакте

Скачать VK Messenger

VK Messenger (Мессенджер ВКонтакте) — это клиент сети ВКонтакте для Windows (увы, XP не поддерживается).

Основная функциональность программы направлена, в основном, на чат. В программе доступен полный функционал диалогов социальной сети: мгновенные сообщения, обмен документами и фотографиями, голосовые сообщения, воспроизведение аудио- и видео-роликов в окне программы, смайлики и ряд прочих мелочей. Остальной функционал (лента, новости, разделы с музыкой и видео и т. п.) в программе отсутствует.

У VK Messenger простой и понятный интерфейс, оформленный в традиционном для ВКонтакте стиле, и из-за этого привычный. Также будут полезны уведомления о новых событиях в системном трее.

В общем и целом, новый Мессенджер ВКонтакте — это простой и бесплатный инструмент для обмена сообщениями, однако он ничем не лучше стандартного веб-клиента VK.com и даже значительно менее функциональный.

Что нового в VK Messenger 4.2.2:

Улучшены звонки и исправлены ошибки.

Скриншот VK Messenger 1 Скриншот VK Messenger 2 Скриншот VK Messenger 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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