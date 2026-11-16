Ardour — знаменитый комплекс для записи, редактирования, микширования многоканальных записей и мастеринга звуковых материалов. Мощнейшая звуковая рабочая станция, пригодная для любых задач от написания музыкальных произведений до обработки любых звуковых материалов.

Ardour — это мультиплатформенный проект с открытыми исходными кодами, огромным сообществом свободных разработчиков и постоянным обновлением. Часто можно услышать, что это лучшая звуковая студия с открытыми исходными кодами.

Запись звука с различных источников, полный контроль и редактирование звуковой волны, масса инструментов для микширования треков, мастеринг. Написание мирового хита или переозвучка фильма — Ardour подойдёт для любых задач. Кроме прочего важно упомянуть поддержку различных плагинов — AudioUnit, LV2, LinuxVST и LADSPA.

Можно скачать Ardour для Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS. Программа доступна в виде исходных кодов или в скомпилированном варианте за донаты (доступно несколько вариантов пожертвований).