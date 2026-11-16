Ardour — знаменитый комплекс для записи, редактирования, микширования многоканальных записей и мастеринга звуковых материалов. Мощнейшая звуковая рабочая станция, пригодная для любых задач от написания музыкальных произведений до обработки любых звуковых материалов.
Ardour — это мультиплатформенный проект с открытыми исходными кодами, огромным сообществом свободных разработчиков и постоянным обновлением. Часто можно услышать, что это лучшая звуковая студия с открытыми исходными кодами.
Запись звука с различных источников, полный контроль и редактирование звуковой волны, масса инструментов для микширования треков, мастеринг. Написание мирового хита или переозвучка фильма — Ardour подойдёт для любых задач. Кроме прочего важно упомянуть поддержку различных плагинов — AudioUnit, LV2, LinuxVST и LADSPA.
Можно скачать Ardour для Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS. Программа доступна в виде исходных кодов или в скомпилированном варианте за донаты (доступно несколько вариантов пожертвований).
Отзывы о Ardour
Почти в каждом описании у вас обязательно восхваляющий эпитет, любая программа обязательно знаменитая, полнофункциональная, популярнейшая, современная, мощная. Также многим программам, которые описаны как "новая" уже по 10-15 лет.
От вебмастера: Привет, Боб! Спасибо за внимание. Все верно: слоган SLO.ru — новые версии популярных программ. На сайте размещаются только популярные программы, почти все из которых имеют весомые преимущества перед другими. Отсюда и «восхваляющий эпитет», отмечающий преимущество. То есть, тут не огромный каталог с массой программ, а подборка «знаменитых, полнофункциональных, популярнейших, современных и мощных». К примеру, Ardour — один из самых популярных DAW с открытым исходным кодом и не сообщить об этом было бы странно.
Что касается слова «новая», к давно существующим программа, то да, не уследил, бывает.
Идеален для работы в режиме “On-Stage”, по сути, при наличии нужного числа физических входов и выходов - готовый цифровой микшерный пульт, причем, даже с возможностью управления с браузера. При этом требования к ресурсам для такого комбайна просто смешные (работает даже на всяких Raspberry/Orange/Banana и прочих PI с детскими объемами оперативной памяти). Ложка дегтя - нет некоторых функций, присущих почти всем другим DAW (например, сжатие/растяжка дорожки по маркерам), но зато полно других, которых нет больше ни в какой DAW (например, коммутация чего угодно с чем угодно).