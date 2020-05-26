SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Ardour

6.0

Скачать мощный комплекс для работы со звуком

Open Source Windows Linux
Скачать Ardour

Ardour — знаменитый комплекс для записи, редактирования, микширования многоканальных записей и мастеринга звуковых материалов. Мощнейшая звуковая рабочая станция, пригодная для любых задач от написания музыкальных произведений до обработки любых звуковых материалов.

Ardour — это мультиплатформенный проект с открытыми исходными кодами, огромным сообществом свободных разработчиков и постоянным обновлением. Часто можно услышать, что это лучшая звуковая студия с открытыми исходными кодами.

Интерфейс Ardour
Интерфейс Ardour
Работа со звуком видеоролика
Работа со звуком видеоролика
Параметры
Параметры

Запись звука с различных источников, полный контроль и редактирование звуковой волны, масса инструментов для микширования треков, мастеринг. Написание мирового хита или переозвучка фильма — Ardour подойдёт для любых задач. Кроме прочего важно упомянуть поддержку различных плагинов — AudioUnit, LV2, LinuxVST и LADSPA.

Можно скачать Ardour для Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS. Программа доступна в виде исходных кодов или в скомпилированном варианте за донаты (доступно несколько вариантов пожертвований).

Что нового в последней версии Ardour:

Огромное обновление с массой улучшений во многих инструментах программы.

ОБНОВЛЕНО: 26.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

FL Studio

Скачать студию для создания музыки

LMMS

Скачать свободный, мультиплатформенный, профессиональный DAW

Audacity

Скачать бесплатный инструмент для редактирования звуковых файлов.

Adobe Audition

Скачать мощнейшую студию для работы со звуком

VirtualDJ

Скачать мощный инструмент для микширования треков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64