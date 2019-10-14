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NetWorx

6.2.6

Скачать инструмент мониторинга сетевого трафика

Скачать NetWorx

NetWorx — простой инструмент для учёта сетевого трафика. Его можно использовать для мониторинга, сбора статистики и измерения скорости подключения к интернету.

Программа отображает входящий и исходящий трафик за определенный период, а также среднюю скорость в обе стороны. У NetWorx доступный и понятный интерфейс, позволяющий посмотреть статистику использования сети за определенный период: сегодня, неделя, месяц, год. Программа отображает все приложения, обращающиеся к сети и потребляемый ими трафик. Конечно, в NetWorx предусмотрены полностью настраиваемые графики, наглядно отображающие статистику.

Интерфейс NetWorx
Интерфейс NetWorx
График
График
Настройки
Настройки

Есть целый набор дополнительных функций: инструмент тестирования скорости, виджет с графиком для рабочего стола, трассировка маршрута, пинг и прочее. Пользователю доступна система уведомлений, которая сигнализирует, если превышено установленное пользователем пороговое значение. Также в NetWorx позволяет экспортировать и импортировать статистику в файл.

Будьте внимательны! С некоторых пор программа стала платна. На SLO.ru можно скачать, в том числе, последнюю бесплатную версию NetWorx.

Что нового в NetWorx 6.2.6:

  • В процесс удаления программы добавлен вопрос об удалении всех данных.
  • Добавлен детализцированый отчет по IP/приложению и наоборот.
  • Добавлены звуковые и текстовые оповещения в инструменте мониторинга подключений.
  • Добавлено несколько вариантов тестовых серверов измерения скорости подключения.
  • Обновлен драйвер фильтрации сетевого трафика.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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