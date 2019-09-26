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NetLimiter

4.0.52.0

Скачать программу для управления интернет-трафиком

Скачать NetLimiter

NetLimiter — это мощный инструмент для операционной системы Windows, который служит для управления потреблением интернет-трафика программами и пользователями, а также мониторинга текущей активности и ведения статистики. Удобный, совсем несложный и очень функциональный инструмент. Разработчики так и говорят: "Станьте повелителям своего интернет-соединения". Такие вот дела.

NetLimiter позволяет следить за всеми программами и сервисами, которые обращаются к сетевому соединению, блокировать или ограничивать доступную пропускную способность любой программе и вести статистический учёт трафика. NetLimiter дает подробную информацию по каждому приложению, — с каким адресом соединяется, когда и каким объемом данных обменивается (прям как НКВД). Программа включает мощную систему прав и условий, которая позволит тонко настроить обращение к сети.

Интерфейс NetLimiter
Интерфейс NetLimiter
Ограничение скорости
Ограничение скорости
Много различных данных
Много различных данных

Скачайте NetLimiter, ведь программа может использоваться и для управления правами пользователей системы — дает возможность назначать лимиты и делать прочие ограничения каждому пользователю в отдельности.

У программы очень функциональный интерфейс — множество отдельных окон могут отображать и контролировать различные данные потребления трафика.

А еще у NetLimiter мощная система ведения статистики со всей необходимой информацией и возможностью ведения базы данных.

Что нового в NetLimiter 4.0.52.0:

  • Добавлена опция для отключения автоматического изменения размера столбцов в журнале подключений.
  • В журнал подключений добавлена кнопка запуска и остановки.
  • В журнал подключений добавлена функция экспорта.
  • Немного переработан макет интерфейса функции журнала подключений.
  • В журнал подключений добавлено указание местоположения.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 26.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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