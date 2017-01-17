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CCleaner 5.26

CCleaner 5.26 17.01.17

Выпущена новая версия чистильщика системы CCleaner.

В этом обновлении:

  • Улучшена очистка истории посещений и сеансов браузера Firefox;
  • Улучшена очистка истории посещений браузера Opera;
  • Улучшена очистка сеансов почтового клиента Thunderbird;
  • Оптимизирована совместимость с 64-битной архитектурой;
  • Обновлены локализации, немного подправлен интерфейс и исправлены ошибки.

CCleaner — это очень простая и удобная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Программа ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди очистки прочих программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией является возможность проверки целостности реестра Windows. Помимо этого CCleaner включает несколько дополнительных инструментов: удаление программ, управление автозагрузкой, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы и полное стирание информации с жесткого диска. Чаще всего, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного и начинает работать быстрее.

Если же эта простая программа кажется избыточно функциональной, то еще можно попробовать скачать Bleachbit, которая, при схожих возможностях, включает только функции очистки.

| Скачать CCleaner (8.2 Мб, Бесплатно)
| Скачать CCleaner Portable (7.1 Мб, Бесплатно)


CCleaner CCleaner CCleaner CCleaner CCleaner


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