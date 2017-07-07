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BitComet

1.46

Популярный клиент P2P-сети BitTorrent

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BitComet — это хороший клиент для Peer 2 Peer сети BitTorrent. Существует уже 12 лет, за которые развивался, корректируясь в соответствии с пожеланиями пользователей. Обладает удобным, хотя и немного перегруженным, интерфейсом и имеет полный спектр полезных настроек. Среди прочего стоит отметить функцию предварительного просмотра загружаемого видео, поиск торрентов через нескольких крупных порталов, широкую статистику и прочие удобства.

Некоторое время назад у программы были проблемы с некоторыми трекерами, но, на данный момент, ситуация выправилась.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Расширена безопасность веб-страниц.
  • Улучшена загрузка по протоколу HTTPS.
Скриншот BitComet 1 Скриншот BitComet 2
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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