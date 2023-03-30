HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Вышла обновленная версия бесплатной (для домашнего использования) информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.

Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является рядовым обновлением, которое включает в программу совместимость с новейшим железом и расширяет поддержку старого.

Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 7.32