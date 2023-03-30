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HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа30.03.2023

HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Вышла обновленная версия бесплатной (для домашнего использования) информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.

Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является рядовым обновлением, которое включает в программу совместимость с новейшим железом и расширяет поддержку старого.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 7.32

  • Добавлена отчётность о статусе PMIC Validation и DIMM Certification профилей памяти XMP 3.0 версий 1.3+.
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop и GeForce RTX 4070 Laptop.
  • Расширена поддержка видеокарт на основе AMD Phoenix.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI H510M, H610M и A620M.
  • Улучшена отчётность о драйвере аудио аудио Intel HDA.
  • Добавлен ограниченный мониторинг видеокарт на основе Intel Arc без установленных драйверов (oneAPI, IGCL).
  • Добавлена поддержка мониторинга систем охлаждения Corsair H100i Elite White и H150i Elite White.
  • Добавлена опция для создания файла отчёта в кодировке UTF-8.
  • Добавлен мониторинг контроллеров подсветки Corsair Commander CORE, CORE XT, ST.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Arrow Lake-S.
  • Обновлен мониторинг видеокарт, работающих под управлением драйвера AMD Adrenalin 23.3.2.
  • Исправлены проблемы мониторинга EC-датчиков на материнской плате EVGA Z790.

Скачать HWiNFO 7.42

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 7.42 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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