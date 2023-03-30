HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Вышла обновленная версия бесплатной (для домашнего использования) информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.
Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является рядовым обновлением, которое включает в программу совместимость с новейшим железом и расширяет поддержку старого.
Что нового в HWiNFO 7.32
- Добавлена отчётность о статусе PMIC Validation и DIMM Certification профилей памяти XMP 3.0 версий 1.3+.
- Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop и GeForce RTX 4070 Laptop.
- Расширена поддержка видеокарт на основе AMD Phoenix.
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI H510M, H610M и A620M.
- Улучшена отчётность о драйвере аудио аудио Intel HDA.
- Добавлен ограниченный мониторинг видеокарт на основе Intel Arc без установленных драйверов (oneAPI, IGCL).
- Добавлена поддержка мониторинга систем охлаждения Corsair H100i Elite White и H150i Elite White.
- Добавлена опция для создания файла отчёта в кодировке UTF-8.
- Добавлен мониторинг контроллеров подсветки Corsair Commander CORE, CORE XT, ST.
- Добавлена предварительная поддержка процессоров Arrow Lake-S.
- Обновлен мониторинг видеокарт, работающих под управлением драйвера AMD Adrenalin 23.3.2.
- Исправлены проблемы мониторинга EC-датчиков на материнской плате EVGA Z790.