Audacious 4.3 — заметное обновление известного аудиоплеера

Вышла новая версия аудиоплеера Audacious.

Audacious — это полностью бесплатный аудиоплеер, который отлично подойдёт, как для простого воспроизведения музыки через плейлисты или директории, так и для построения небольшой библиотеки. В базовой сборке есть набор востребованных удобств и отсутствуют специфические функции, которые бывают в сложных медиацентрах, ориентированных на каталогизацию большого объема музыки. Функционал Audacious запросто расширяется за счет модульной системы, которая позволит снабдить плеер новыми возможностями.

Audacious 4.3 достаточно крупное обновление с массой улучшений, изменений и исправлений.

Версия для GNU/Linux была выпущена еще 5 марта, а сборка для Windows появилась только теперь.

Интерфейс Audacious

Что нового в Audacious 4.3