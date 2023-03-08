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Audacious 4.3 — заметное обновление известного аудиоплеера08.03.2023

Audacious 4.3 — заметное обновление известного аудиоплеера

Вышла новая версия аудиоплеера Audacious.

Audacious — это полностью бесплатный аудиоплеер, который отлично подойдёт, как для простого воспроизведения музыки через плейлисты или директории, так и для построения небольшой библиотеки. В базовой сборке есть набор востребованных удобств и отсутствуют специфические функции, которые бывают в сложных медиацентрах, ориентированных на каталогизацию большого объема музыки. Функционал Audacious запросто расширяется за счет модульной системы, которая позволит снабдить плеер новыми возможностями.

Audacious 4.3 достаточно крупное обновление с массой улучшений, изменений и исправлений.

Версия для GNU/Linux была выпущена еще 5 марта, а сборка для Windows появилась только теперь.

Интерфейс Audacious
Интерфейс Audacious

Что нового в Audacious 4.3

  • Добавлен плагин вывода звука PipeWire.
  • Добавлен собственный плагин декодирования Opus.
  • Возвращена поддержка GTK3 (опционально, по умолчанию используется GTK2).
  • Улучшена поддержка Qt 6 (опционально, по умолчанию используется QT5).
  • Завершено включение поддержки системы сборки Meson.
  • Добавлена возможность копировать путь к фалу в диалоге информации о треке.
  • Добавлена поддержка трансляций Ogg FLAC.
  • Добавлена поддержка чтения встроенных тегов текстов песен.
  • В функцию поиска включена поддержка разного содержания для тегов исполнитель трека и исполнитель альбома.
  • Добавлена поддержка нового формата значения длинны трека в SID-плагине.
  • Добавлена поддержка тегов Publisher и Catalog Number.
  • В диалог экспорта плейлиста добавлена функция фильтрации файлов.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Audacious 4.3 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 37 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Audacious 4.3 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 45 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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