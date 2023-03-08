Audacious 4.3 — заметное обновление известного аудиоплеера

Вышла новая версия аудиоплеера Audacious.
Audacious — это полностью бесплатный аудиоплеер, который отлично подойдёт, как для простого воспроизведения музыки через плейлисты или директории, так и для построения небольшой библиотеки. В базовой сборке есть набор востребованных удобств и отсутствуют специфические функции, которые бывают в сложных медиацентрах, ориентированных на каталогизацию большого объема музыки. Функционал Audacious запросто расширяется за счет модульной системы, которая позволит снабдить плеер новыми возможностями.
Audacious 4.3 достаточно крупное обновление с массой улучшений, изменений и исправлений.
Версия для GNU/Linux была выпущена еще 5 марта, а сборка для Windows появилась только теперь.
Что нового в Audacious 4.3
- Добавлен плагин вывода звука PipeWire.
- Добавлен собственный плагин декодирования Opus.
- Возвращена поддержка GTK3 (опционально, по умолчанию используется GTK2).
- Улучшена поддержка Qt 6 (опционально, по умолчанию используется QT5).
- Завершено включение поддержки системы сборки Meson.
- Добавлена возможность копировать путь к фалу в диалоге информации о треке.
- Добавлена поддержка трансляций Ogg FLAC.
- Добавлена поддержка чтения встроенных тегов текстов песен.
- В функцию поиска включена поддержка разного содержания для тегов исполнитель трека и исполнитель альбома.
- Добавлена поддержка нового формата значения длинны трека в SID-плагине.
- Добавлена поддержка тегов Publisher и Catalog Number.
- В диалог экспорта плейлиста добавлена функция фильтрации файлов.
- Исправлены ошибки.