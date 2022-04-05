Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.
Firefox 99 является небольшим обновлением, включающим следующие улучшения и изменения:
- В функцию «Вид для чтения» добавлена горячая клавиша «N» для запуска чтения документа голосом.
- В поиск по PDF-документу включена опция поиска с учетом диакритических знаков.
- В версии Firefox для GNU/Linux усилена песочница. Теперь процессы, которые подвержены воздействию со стороны веб-контента, не имеют доступа к X11.
- Включена поддержка запоминания и автозаполнения данных платежных карт для пользователей из Германии и Франции.
С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.