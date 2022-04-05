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Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера05.04.2022

Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Firefox 99 является небольшим обновлением, включающим следующие улучшения и изменения:

  • В функцию «Вид для чтения» добавлена горячая клавиша «N» для запуска чтения документа голосом.
  • В поиск по PDF-документу включена опция поиска с учетом диакритических знаков.
  • В версии Firefox для GNU/Linux усилена песочница. Теперь процессы, которые подвержены воздействию со стороны веб-контента, не имеют доступа к X11.
  • Включена поддержка запоминания и автозаполнения данных платежных карт для пользователей из Германии и Франции.

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Скачать Firefox 99 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 99 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 99 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 99 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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