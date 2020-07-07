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AIMP 4.70 — обновление популярного аудиоплеера с массой мелких улучшений07.07.2020

AIMP 4.70 — обновление популярного аудиоплеера с массой мелких улучшений

Выпущено очередное обновление популярного аудиоплеера AIMP.

В этой версии предпринято множество небольших улучшений в различных функциях аудиоплеера. Это обновление призвано подтянуть общее качество программы и включает в плеер набор дополнительных удобств.

Интерфейс аудиоплеера AIMP 4.70
Интерфейс аудиоплеера AIMP 4.70

Что нового в AIMP 4.70

Общее
  • Реализовано запоминание размера окна диалогом выбора папки.
  • Поддержка сообщения WM_APPCOMMAND второстепенными окнами программы.
Звуковой движок
  • Для ReplayGain используется значение по умолчанию в качестве опорного при анализе трека «на лету».
  • В функцию записи радио добавлена возможность не записывать трек, если уже есть трек с таким именем.
  • Минимальная скорость воспроизведения повышена до 3x.
Плейлист
  • Добавлена возможность выбора треков рамкой.
  • Добавлена настройка для автоматического сворачивания неиспользуемых групп.
  • Навигация по плейлисту по мере набора текста.
  • Настройки содержимого треклиста вызываются через диалог «Сохранить как».
Редактор тегов
  • Поддержка макросов %albumartist% и %totaltracks% для автозаполнения тегов.
  • Пакетное удаление тегов из WAV-файлов.
  • Улучшена совместимость с проводником Windows.
Плагины
  • Добавлена возможность менять режим визуализации AlbumArt кликом по визуализации.
  • В информационную ленту добавлена настройка «Показать перед окончанием трека».
  • Поддержка настройки прозрачности карточкой информационной ленты.
  • Переработан диалог настройки информационной ленты.
  • В плагин BASS_MIDI добавлена одновременная поддержка несколько звуковых банков.
  • В плагине MyClouds учтены изменения в API сервиса Облако@Mail.Ru.
  • В плагин MyClouds добавлена поддержка категории «Доступные мне» для сервисов Microsoft OneDrive и Google.Диск.
  • Плагин Update Checker (проверка обновлений) может обновляться до тестовых версий.
Прочее
  • Добавлена возможность назначения горячих клавиш для управления скоростью и темпом воспроизведения.
  • Теперь плеер игнорирует пробелы вокруг разделителя множественных значений в тегах.
  • В фонотеку добавлена колонка «Каталог».
  • Исправлены ошибки.

Скачать AIMP 4.70

БесплатноРазмер: 11.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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