AIMP 4.70 — обновление популярного аудиоплеера с массой мелких улучшений

Выпущено очередное обновление популярного аудиоплеера AIMP.

В этой версии предпринято множество небольших улучшений в различных функциях аудиоплеера. Это обновление призвано подтянуть общее качество программы и включает в плеер набор дополнительных удобств.

Интерфейс аудиоплеера AIMP 4.70

Что нового в AIMP 4.70

Реализовано запоминание размера окна диалогом выбора папки.

Поддержка сообщения WM_APPCOMMAND второстепенными окнами программы.

Для ReplayGain используется значение по умолчанию в качестве опорного при анализе трека «на лету».

В функцию записи радио добавлена возможность не записывать трек, если уже есть трек с таким именем.

Минимальная скорость воспроизведения повышена до 3x.

Добавлена возможность выбора треков рамкой.

Добавлена настройка для автоматического сворачивания неиспользуемых групп.

Навигация по плейлисту по мере набора текста.

Настройки содержимого треклиста вызываются через диалог «Сохранить как».

Поддержка макросов %albumartist% и %totaltracks% для автозаполнения тегов.

Пакетное удаление тегов из WAV-файлов.

Улучшена совместимость с проводником Windows.

Добавлена возможность менять режим визуализации AlbumArt кликом по визуализации.

В информационную ленту добавлена настройка «Показать перед окончанием трека».

Поддержка настройки прозрачности карточкой информационной ленты.

Переработан диалог настройки информационной ленты.

В плагин BASS_MIDI добавлена одновременная поддержка несколько звуковых банков.

В плагине MyClouds учтены изменения в API сервиса Облако@Mail.Ru.

В плагин MyClouds добавлена поддержка категории «Доступные мне» для сервисов Microsoft OneDrive и Google.Диск.

Плагин Update Checker (проверка обновлений) может обновляться до тестовых версий.