AIMP 4.70 — обновление популярного аудиоплеера с массой мелких улучшений

Выпущено очередное обновление популярного аудиоплеера AIMP.
В этой версии предпринято множество небольших улучшений в различных функциях аудиоплеера. Это обновление призвано подтянуть общее качество программы и включает в плеер набор дополнительных удобств.
Что нового в AIMP 4.70Общее
- Реализовано запоминание размера окна диалогом выбора папки.
- Поддержка сообщения WM_APPCOMMAND второстепенными окнами программы.
- Для ReplayGain используется значение по умолчанию в качестве опорного при анализе трека «на лету».
- В функцию записи радио добавлена возможность не записывать трек, если уже есть трек с таким именем.
- Минимальная скорость воспроизведения повышена до 3x.
- Добавлена возможность выбора треков рамкой.
- Добавлена настройка для автоматического сворачивания неиспользуемых групп.
- Навигация по плейлисту по мере набора текста.
- Настройки содержимого треклиста вызываются через диалог «Сохранить как».
- Поддержка макросов %albumartist% и %totaltracks% для автозаполнения тегов.
- Пакетное удаление тегов из WAV-файлов.
- Улучшена совместимость с проводником Windows.
- Добавлена возможность менять режим визуализации AlbumArt кликом по визуализации.
- В информационную ленту добавлена настройка «Показать перед окончанием трека».
- Поддержка настройки прозрачности карточкой информационной ленты.
- Переработан диалог настройки информационной ленты.
- В плагин BASS_MIDI добавлена одновременная поддержка несколько звуковых банков.
- В плагине MyClouds учтены изменения в API сервиса Облако@Mail.Ru.
- В плагин MyClouds добавлена поддержка категории «Доступные мне» для сервисов Microsoft OneDrive и Google.Диск.
- Плагин Update Checker (проверка обновлений) может обновляться до тестовых версий.
- Добавлена возможность назначения горячих клавиш для управления скоростью и темпом воспроизведения.
- Теперь плеер игнорирует пробелы вокруг разделителя множественных значений в тегах.
- В фонотеку добавлена колонка «Каталог».
- Исправлены ошибки.