WinRAR 5.80 — обновление популярнейшего архиватора с массой улучшений

Выпущена новая версия WinRAR — самого популярного архиватора.
WinRAR 5.80, как и любое другое обновление этого архиватора, включает целый ряд деловых улучшений, которые неочевидны для рядового пользователя, но будут полезны тем, кто использует программу на полную мощность. В WinRAR 5.80 расширены настройки, предпринят ряд изменений в работе многих ключей, повышена скорость работы некоторых операций, сняты ограничения некоторых функций, исправлены ошибки и т. п. Почитайте немного сокращенный список изменений, который не оставит равнодушными активных пользователей программы.
Что нового в WinRAR 5.80:
- Добавлена новая опция «Не изменять время последнего доступа у исходных файлов», позволяющая сохранять время последнего доступа у архивируемых файлов. Находится на вкладке «Время» окна создания архива.
- Для сохранения время последнего доступа к архивируемым файлам доступен ключ -tsp командной строки. Допустимо сочетание с другими ключами (например: rar a -tsc -tsp archive files).
- Допустимо объединение модификаторов в одном ключе -ts (например, можно использовать -tscap вместо -tsc -tsa -tsp.).
- Добавлена возможность применять значения некоторых ключей командной строки, которые находятся в файле rar.ini не только в консольной версии, но и в режиме графического интерфейса.
- Ключ команжной строки -agf<формат_по_умолчанию> задаёт стандартную строку формата ключа -ag. Это имеет смысл только при помещении ключа в rar.ini или в переменную окружения RAR. К примеру, если в переменной окружения RAR задать -agfYYYY-MMM-DD, то при указании ключа -ag без параметра будет подразумеваться форматирующая строка YYYY-MMM-DD.
- Теперь ключи -ed и -e+d работают в командах обработки для любой комбинации RAR и операционных систем, в которых архив был создан.
- Снято ограничение на размер потока в 16 Мб, при проверке целостности заархивированных альтернативных потоков NTFS командой «Тест».
- Повышена скорость обработки больших альтернативных потоков данных NTFS на системах с многоядерными процессорами.
- Улучшена команда «Поиск»: исправлена проблема с запросом пароля для каждого отдельного файла при извлечении ряда файлов из самого окна результатов поиска; клавиша «Ctrl+A» выбирает все файлы в окне результатов поиска.
- Улучшения для окна комментария архива: исправлена невозможность закрытия программы комбинацией «Ctrl+W», исправлены проблемы с окошком комментария и Escape-последовательностями ANSI.
- Повышена максимальная длина пути у файлов в архивах 7z до 2048 символов. Ранее такая длинна была доступна только для архивов в форматах RAR и ZIP.
- Если имя архива или файла в архиве очень длинное и не помещается в окне отображения процесса архивирования или извлечения, то оно обрезается. Если ранее имя обрезалось в окне, и не было видно расширения файла, то теперь имя урезается посередине.
- Если выбранные для архивации файлы различаются только расширением, то предлагаемое имя архива основывается на их названии. Например, если выбрать файлы Readme.txt и Readme.doc, то в окне архивирования будет предложено имя архива Readme.rar. Ранее в таких случаях создавалось имя архива по имени родительской папки.
- Теперь для архивов .TAR в колонке «Тип» для записей с символическими и жесткими ссылками выводятся «Симв.ссылка» и «Жест.ссылка». Ранее это работало только с .RAR-архивами.
- Теперь, как у томов RAR5, тома восстановления в формате RAR4 используют ту же ширину поля номера тома, как соответствующие им тома RAR. Ранее при использовании формата RAR4 создавались тома «arc.part01.rar и «arc.part1.rev, а теперь у томов обоих типов часть имени с номером будет «part01».
- Теперь настройка «Шрифт...» на вкладке «Список файлов» влияет на шрифт в панели дерева папок, а не только на список файлов.
- Улучшения для функции поиска файлов через интерфейс и команду «i»: при выборе опции «Использовать все таблицы» или с модификатором «t» у команды «i», то будет выполнен поиск по файлам с кодировкой UTF-8 (кроме ANSI, OEM и UTF-16); улучшена поддержка текстовых строк в юникоде, повышена скорость (особенно при поиске без учета регистра); теперь результаты шестнадцатеричного поиска включают и текстовое, и шестнадцатеричное представление.
- Устранена проблема с пофайловым и общим индикатором хода операции для архивов tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.xz и tar.z. Ранее для архивов в форматах tar.bz2, tar.gz и tar.z корректно отображался только общий ход операции, а для архивов tar.lz and tar.xz не отображались вовсе.
- Теперь настройка «Точные размеры» влияет и на формат размера файлов в строке состояния.
- Исправлены ошибки.