WinRAR 5.80 — обновление популярнейшего архиватора с массой улучшений

Выпущена новая версия WinRAR — самого популярного архиватора.

WinRAR 5.80, как и любое другое обновление этого архиватора, включает целый ряд деловых улучшений, которые неочевидны для рядового пользователя, но будут полезны тем, кто использует программу на полную мощность. В WinRAR 5.80 расширены настройки, предпринят ряд изменений в работе многих ключей, повышена скорость работы некоторых операций, сняты ограничения некоторых функций, исправлены ошибки и т. п. Почитайте немного сокращенный список изменений, который не оставит равнодушными активных пользователей программы.

Интерфейс WinRAR 5.80

Что нового в WinRAR 5.80: