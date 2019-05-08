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Vivaldi 2.5 — с изменением размера миниатюр и поддержкой Razor Chroma 08.05.2019

Vivaldi 2.5 — с изменением размера миниатюр и поддержкой Razor Chroma

Вышла новая версия супернастраиваемого браузера Vivaldi. Это обновление улучшает контроль размера миниатюр экспресс-панели и добавляет поддержку браузером устройств Razer Chroma.

Полезным улучшением Vivaldi 2.5 является расширенная настраиваемость размера элементов экспресс-панели браузера. Вдобавок к настройке максимального количества столбцов с миниатюрами, добавлена возможность настройки их размера. Это позволит уместить еще больше миниатюр любимых сайтов на экспресс-панеле. Также туда включена новая настройка, позволяющая разрешить или запретить перемещение миниатюр перетаскиванием.

Миниатюры сайтов в Vivaldi 2.5
Миниатюры сайтов в Vivaldi 2.5

Другое нововведение касается взаимодействия браузера с внешними устройствами. Вдобавок к поддержке систем освещения Philips Hue, которая позволяет синхронизировать освещение комнаты с цветовой схемой браузера, Vivaldi теперь поддерживает клавиатуры и мыши серии Razor Chroma.

Настройка Razor Chroma в Vivaldi
Настройка Razor Chroma в Vivaldi

Razor Chroma — это серия устройств, ориентированных на геймеров. Эти устройства обеспечены разноцветной подсветкой, которая теперь может синхронизироваться с браузером Vivaldi. Базовая схема работы панели закладок Vivaldi заключается в изменении цвета интерфейса в соответствии с посещаемым сайтом. Теперь устройства Razor светятся тем же цветом, что и интерфейс браузера. Все это нужно для индивидуализации рабочего места пользователя. Такие вот дела.

Еще одна мелочь касается связанных вкладок. Новые опции выбора вкладок включены в быстрые команды, горячие клавиши и жесты мышью, что позволяет быстро выбирать предыдущую, следующую или связанную вкладку, относительно текущей.

Также новая версия исправляет более 60-ти ошибок в работе браузера и обновляет движок Chromium до версии 74.0.3729.134.

Скачать Vivaldi 2.5 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.5 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.5 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.5 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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