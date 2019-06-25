Splash — это простой и удобный видеоплеер, ориентированный, в первую очередь, на воспроизведение видео высокой четкости — High Definition MPEG-2 и AVC/H.264. Конечно же годится и для проигрывания и прочих форматов.

Данный плеер адресован рядовым пользователям и рассчитан на простое воспроизведение фильмов. Это выражается в несложном интерфейсе и очень скромном ассортименте настроек. То есть, все рассчитано на то, что пользователь не станет возиться с массой настроек, фильтров и кодеков, а просто запустит плеер и посмотрит фильм. Однако, это не значит, что пользователь Splash что-то упускает — все необходимые функции и важные технологии в плеере есть. У программы удобный и симпатичный интерфейс, с которым приятно работать — все функции находятся на своих местах и управление плеером самоочевидно.

Splash может быть в Lite-версии и полной, Premium-версии. Бесплатная Lite-версия умеет воспроизводить большинство популярных видеоформатов; поддерживает аппаратное ускорение; субтитры в форматах TXT, SUB, SRT, SSA; продвинутый алгоритм деинтерлейсинга; DVB-T (Digital TV); MCE Remote Control и ряд дополнительных мелочей. Все продвинутые технологии доступны только в платной Premium-версии. Это, например, движок эффективной пост-обработки картинки Picture2, воспроизведение AVCHD, поддержка звука 7.1 и т. п.

Для свободной загрузки доступна только урезанная Lite-версия (в ней есть все необходимое, но отсутствует поддержка некоторых продвинутых технологий, смотрите сравнение версий). Это плохо, но полная версия Splash распространяется исключительно на коммерческой основе и не имеет пробного периода.