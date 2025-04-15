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PikaTorrent

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Open Source Windows Linux Android

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PikaTorrent — новый торрент-клиент. Простой, кроссплатформенный и с открытыми исходными кодами. Ненужно путать с PicoTorrent.

PikaTorrent является свободным проектом индивидуального разработчика с репозиторием на Гитхабе. Целью разработки проекта является создание простого и кроссплатформенного торрент-клиента. Эти две особенности являются основными преимуществами программы. Простота заключается в доступном, современном, интерфейсе с самоочевидным доступом к небольшому ассортименту только востребованных широкой аудиторией функций, что понравится начинающим пользователям. Второй ключевой особенностью является кроссплатформенность — можно скачать PikaTorrent для Windows, GNU/Linux и Android (скоро появится версия для iOS). Версии для смартфонов особо примечательны, ведь большинство популярных торрент-клиентов (например, всеми любимый qBittorrent не предлагают мобильной версии). В общем, если пользователю хочется иметь одну торрент-программу на всех устройствах, то можно присмотреться к PikaTorrent.

Кроме базового функционала (загрузка торрентов, создание раздач, управление) в программе предусмотрен ряд настроек, поддержка стриминга получаемых раздач, возможность быстро поделится торрентом, теги, просмотр файлов раздачи и прочие мелочи. Программа постоянно развивается, получая регулярные обновления.

Технические особенности: PikaTorrent построен на основе движка Transmisson (библиотека libtransmission) и технического стека на основе фреймворка Flutter. Это довольно быстрый софт, отлично вписывающийся в интерфейс операционной системы.

Интерфейс PikaTorrent
Интерфейс PikaTorrent
Темная тема
Темная тема

Что нового в последних версиях PikaTorrent:

  • Новый логотип и базовая тема оформления интерфейса.
  • Добавлена поддержка стриминга торрентов.
  • Добавлена возможность поделиться торрентом.
  • Добавлена ссылка на донат разработчику.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о PikaTorrent

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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