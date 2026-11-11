Paint.NET — это графический редактор, который позиционируется разработчиком как замена Microsoft Paint (простейший графический редактор, входящая в состав Windows). Программа адресована тем, кому нужен несложный, но функциональный графический редактор. В нем присутствует широкий набор инструментов, но нет сложных функций, которые будут избыточны для домашнего пользователя.
Paint.NET имеет значительно более широкие возможности, чем упомянутый Paint, в том числе и весьма продвинутые: работы со слоями; различные эффекты; работа с внешними устройствами (сканер, камера); коррекция красных глаз; масштабирование от 1% до 3200%; поддержка плагинов и т. п.
Остаётся добавить, что программа полностью бесплатна. Для работы Paint.NET необходим .NET Framework.
Что нового в последних версиях Paint.NET:
Что нового в Paint.NET 5.1.1:
- Добавлена возможность выбора цвета заливки при расширении изображения с помощью Изображение > Размер холста.
- Обновление компонента AVIF FileType до версии 3.11.0.0.
- Исправлено несколько ошибок.
Что нового в Paint.NET 5.0.7:
- Добавлена возможность переключения между вкладками через сочетание клавиш Ctrl+Shift+Page Up/Down.
- Теперь подсветка выделения скрыто при открытом диалоге свойств слоя.
- Теперь инструмент перемещения выделения не будет принудительно фиксировать положение при сохранении изображения, что позволит сохранить историю изменений.
- Изменена иконка режима Contiguous mode (инструменты Magic Wand и Paint Bucket) для лучшего контраста с иконкой режима Global mode.
Что нового в Paint.NET 5.0:
- Реализована новая система плагинов для эффектов. Старая по-прежнему работает и старые плагины полностью совместимы с Paint.NET 5.
- Добавлена поддержка функциональности чувствительности к давлению для цифровых перьев и сенсоров планшетов.
- Реализовано аппаратное ускорение с помощью ресурсов видеокарты для обработки многих функций. Ранее аппаратное ускорение работало только для холста и нескольких эффектов. Теперь список функций поддерживающих аппаратное ускорение гораздо больше.
- Добавлена поддержка встроенных цветовых профилей изображений.
- Добавлены новые режимы ресемплинга для функции изменения размера изображения.
- Добавлены новые настройки изображения: экспозиция, свет/тень, температура/оттенок. Для сепии добавлена возможность настройки интенсивности эффекта.
- Добавлены новые эффекты: боке, выпрямление изображения, эффект тени для объектов.
- Предпринята масса улучшений для различных эффектов и настроек изображения.
- Масса прочих небольших улучшений.
- Исправлены ошибки.
Изменений в Paint.NET 4.3:
- Переход на .NET 5. Это позволило значительно повысить производительность.
- Версия для устройств с процессором ARM64.
- Доступна отдельная Portable-версия.
- Значительно повышена производительность всех аспектов работы программы. Повышена скорость запуска, производительность многих инструментов, скорость загрузки изображений и многое другое.
- Множество мелких улучшений.
Читайте новость Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями.
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