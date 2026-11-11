Paint.NET — это графический редактор, который позиционируется разработчиком как замена Microsoft Paint (простейший графический редактор, входящая в состав Windows). Программа адресована тем, кому нужен несложный, но функциональный графический редактор. В нем присутствует широкий набор инструментов, но нет сложных функций, которые будут избыточны для домашнего пользователя.

Paint.NET имеет значительно более широкие возможности, чем упомянутый Paint, в том числе и весьма продвинутые: работы со слоями; различные эффекты; работа с внешними устройствами (сканер, камера); коррекция красных глаз; масштабирование от 1% до 3200%; поддержка плагинов и т. п.

Остаётся добавить, что программа полностью бесплатна. Для работы Paint.NET необходим .NET Framework.