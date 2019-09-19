Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями

Вышла обновленная версия Paint.NET — бесплатного растрового графического редактора для Windows.

Paint.NET — это несложный растровый графический редактор. Был задуман как значительно более функциональная замена приложению Paint из состава операционной системы Windows. Этот графический редактор отлично подойдет для создания не очень сложных проектов, а также мелкой обработки фотографий. Paint.NET поддерживает большинство популярных форматов, работает со слоями, включает набор эффектов и довольно мощных инструментов. В общем, программа значительно мощнее, чем Microsoft Paint, но и совсем не Photoshop.

Интерфейс Paint.NET

Это заметное обновление с рядом полезных улучшений. В Paint.NET 4.2.2 добавлена поддержка формата AV1, улучшена поддержка DirectDraw Surface, увеличен максимальный размер изображения и многое другое.

Что нового в Paint.NET 4.2.3: