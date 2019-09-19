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Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями19.09.2019

Paint.NET 4.2.3 — обновление графического редактора с полезными улучшениями

Вышла обновленная версия Paint.NET — бесплатного растрового графического редактора для Windows.

Paint.NET — это несложный растровый графический редактор. Был задуман как значительно более функциональная замена приложению Paint из состава операционной системы Windows. Этот графический редактор отлично подойдет для создания не очень сложных проектов, а также мелкой обработки фотографий. Paint.NET поддерживает большинство популярных форматов, работает со слоями, включает набор эффектов и довольно мощных инструментов. В общем, программа значительно мощнее, чем Microsoft Paint, но и совсем не Photoshop.

Интерфейс Paint.NET
Интерфейс Paint.NET

Это заметное обновление с рядом полезных улучшений. В Paint.NET 4.2.2 добавлена поддержка формата AV1, улучшена поддержка DirectDraw Surface, увеличен максимальный размер изображения и многое другое.

Что нового в Paint.NET 4.2.3:

  • Добавлена поддержка изображений в формате AV1 (*.avif). Поддерживается только открытие без возможности сохранения в этом формате. Для этого требуется операционная система Windows 10 (1809) и наличие в системе кодека Microsoft AV1.
  • Значительно улучшена поддержка DirectDraw Surface (*.dds) благодаря встроенному плагину DDSFileTypePlus 1.9.6.0. Теперь поддерживаются все форматы DX10/DX11 (например, BC4, BC5, BC6H, BC7) и кодирование с использованием видеокарты, что значительно повышает производительность. Также теперь не требуется использовать расширение файла DDS2.
  • Добавлена поддержка сохранения изображения в 4-бит для форматов PNG, BMP и TIFF.
  • Теперь меню выбора палитры показывает палитру, которая используется в данный момент.
  • Повышен максимально возможный размер изображения до 262 144 на 262 144 пикселей (раньше был 65 535 на 65 535).
  • Ускорен запуск программы при работе на компьютерах с многоядерными процессорами.
  • Также ускорен запуск в случаях, когда у пользователя установлено много дополнительных фигур.
  • Исправлен набор ошибок в работе программы.
  • После версии 4.2.2 выпущено дополнительное обновление 4.2.3 исправляющее ошибку.

Скачать Paint.NET 4.2.3

БесплатноРазмер: 8.65 МбОС: WindowsСтабильная версия

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