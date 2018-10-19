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Winamp 5.8 — выпущено официальное обновление аудиоплеера 19.10.2018

Winamp 5.8 — выпущено официальное обновление аудиоплеера

Компания Radionomy, как и обещала, выпустила официальное обновление аудиоплеера Winamp.

На днях разработчики сообщили о Winamp 6, выпуск которого планируется в следующем году. Вместе с тем, они обещали выпустить небольшое обновление для старого, заброшенного и несколько лет не обновлявшегося Winamp 5. Видимо, в качестве небольшого аванса старым поклонникам программы и для подогрева интереса к грядущему Winamp 6.

Важно напомнить, что недавно в сеть попала неофициальная бета-версия Winamp 5.8, которая здорово взбудоражила пользователей плеера, который год грезивших возрождением любимого плеера. Неофициальная версия оказалась старой разработкой, направленной, главным образом, на улучшение совместимости плеера с операционной системой Windows 10.

Сегодня разработчики обновили дизайн официального сайта Winamp и опубликовали обещанное обновление. Это та же самая, утекшая недавно в сеть, бета-версия Winamp 5.8, проверенная и одобренная разработчиком (кстати говоря, приставка Beta никуда не делась). Похоже, утечка бета-версии, показавшая явный интерес широкой аудитории к старому плееру, стала поводом для ее официальной публикации.

Что нового в Winamp 5.8

В Winamp 5.8 — интересное обновление, включающее целый набор полезных усовершенствований. В этой версии исправлены проблемы совместимости с Windows 10 и 8.1, добавлены новые опции, исправлены ошибки и обновлены сторонние компоненты:

  • Реализована совместимость с операционными системами Windows 10 и Windows 8.1. Теперь программа работает в операционных системах не старше Windows XP SP3.
  • Добавлен новый плагин Windows Audio (WASAPI).
  • Удалены все функции платной Pro-версии. Теперь Winamp 5.8 полностью бесплатный плеер.
  • Добавлена настройка для полного отключения поддержки видео.
  • Добавлена настройка для автоматического перехода в полноэкранный режим при воспроизведении видео.
  • Добавлена новая команда для командной строки /ENUMPLAYLISTS.
  • Плеер OpenMPT-based пришел на смену MikMod.
  • Немного доработан базовый скин Bento: обновлена полоса прокрутки, кнопки и предприняты прочие мелкие улучшения.
  • В скины Bento и Modern добавлена функция поиска по плейлисту.
  • Функциональность воспроизведения аудио-дисков и риппинга заменена базовой функцией операционной системы.
  • Обновлены следующие компоненты: libogg 1.3.3 & libvorbis 1.3.6, FLAC 1.3.2, libyajl 2.1.0, OpenSSL 1.0.1i, libpng 1.5.24.
  • Старый MP3-декодер заменен на mpg123.
  • Декодеры AAC, H.264, MPEG-4 Pt.2 заменены на Media Foundation.
  • Удалены следующие компоненты: поддержка DRM, gen_jumpex & UnicodeTaskbarFix, ml_nowplaying.
  • Предпринят ряд мелких улучшений и оптимизаций и исправлены ошибки, сбои и случаи перерасхода памяти.

Скачать Winamp 5.8 Beta

БесплатноРазмер: 7.28 МбОС: WindowsТестовая версия

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