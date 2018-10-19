Winamp 5.8 — выпущено официальное обновление аудиоплеера

Компания Radionomy, как и обещала, выпустила официальное обновление аудиоплеера Winamp.

На днях разработчики сообщили о Winamp 6, выпуск которого планируется в следующем году. Вместе с тем, они обещали выпустить небольшое обновление для старого, заброшенного и несколько лет не обновлявшегося Winamp 5. Видимо, в качестве небольшого аванса старым поклонникам программы и для подогрева интереса к грядущему Winamp 6.

Важно напомнить, что недавно в сеть попала неофициальная бета-версия Winamp 5.8, которая здорово взбудоражила пользователей плеера, который год грезивших возрождением любимого плеера. Неофициальная версия оказалась старой разработкой, направленной, главным образом, на улучшение совместимости плеера с операционной системой Windows 10.

Сегодня разработчики обновили дизайн официального сайта Winamp и опубликовали обещанное обновление. Это та же самая, утекшая недавно в сеть, бета-версия Winamp 5.8, проверенная и одобренная разработчиком (кстати говоря, приставка Beta никуда не делась). Похоже, утечка бета-версии, показавшая явный интерес широкой аудитории к старому плееру, стала поводом для ее официальной публикации.

Что нового в Winamp 5.8

В Winamp 5.8 — интересное обновление, включающее целый набор полезных усовершенствований. В этой версии исправлены проблемы совместимости с Windows 10 и 8.1, добавлены новые опции, исправлены ошибки и обновлены сторонние компоненты: