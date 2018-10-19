Winamp 5.8 — выпущено официальное обновление аудиоплеера

Компания Radionomy, как и обещала, выпустила официальное обновление аудиоплеера Winamp.
На днях разработчики сообщили о Winamp 6, выпуск которого планируется в следующем году. Вместе с тем, они обещали выпустить небольшое обновление для старого, заброшенного и несколько лет не обновлявшегося Winamp 5. Видимо, в качестве небольшого аванса старым поклонникам программы и для подогрева интереса к грядущему Winamp 6.
Важно напомнить, что недавно в сеть попала неофициальная бета-версия Winamp 5.8, которая здорово взбудоражила пользователей плеера, который год грезивших возрождением любимого плеера. Неофициальная версия оказалась старой разработкой, направленной, главным образом, на улучшение совместимости плеера с операционной системой Windows 10.
Сегодня разработчики обновили дизайн официального сайта Winamp и опубликовали обещанное обновление. Это та же самая, утекшая недавно в сеть, бета-версия Winamp 5.8, проверенная и одобренная разработчиком (кстати говоря, приставка Beta никуда не делась). Похоже, утечка бета-версии, показавшая явный интерес широкой аудитории к старому плееру, стала поводом для ее официальной публикации.
Что нового в Winamp 5.8
В Winamp 5.8 — интересное обновление, включающее целый набор полезных усовершенствований. В этой версии исправлены проблемы совместимости с Windows 10 и 8.1, добавлены новые опции, исправлены ошибки и обновлены сторонние компоненты:
- Реализована совместимость с операционными системами Windows 10 и Windows 8.1. Теперь программа работает в операционных системах не старше Windows XP SP3.
- Добавлен новый плагин Windows Audio (WASAPI).
- Удалены все функции платной Pro-версии. Теперь Winamp 5.8 полностью бесплатный плеер.
- Добавлена настройка для полного отключения поддержки видео.
- Добавлена настройка для автоматического перехода в полноэкранный режим при воспроизведении видео.
- Добавлена новая команда для командной строки /ENUMPLAYLISTS.
- Плеер OpenMPT-based пришел на смену MikMod.
- Немного доработан базовый скин Bento: обновлена полоса прокрутки, кнопки и предприняты прочие мелкие улучшения.
- В скины Bento и Modern добавлена функция поиска по плейлисту.
- Функциональность воспроизведения аудио-дисков и риппинга заменена базовой функцией операционной системы.
- Обновлены следующие компоненты: libogg 1.3.3 & libvorbis 1.3.6, FLAC 1.3.2, libyajl 2.1.0, OpenSSL 1.0.1i, libpng 1.5.24.
- Старый MP3-декодер заменен на mpg123.
- Декодеры AAC, H.264, MPEG-4 Pt.2 заменены на Media Foundation.
- Удалены следующие компоненты: поддержка DRM, gen_jumpex & UnicodeTaskbarFix, ml_nowplaying.
- Предпринят ряд мелких улучшений и оптимизаций и исправлены ошибки, сбои и случаи перерасхода памяти.