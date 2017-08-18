Skype 8 Preview — тестовая версия для компьютера с новым интерфейсом

Microsoft выпустила тестовую версию нового Skype для настольных компьютеров и ноутбуков. Важно уточнить, что речь о классическом приложении для операционных систем Windows 7 и 8, а не о версии для Windows 10, которая отличается от классической и уже входит в состав операционной системы, а также доступна для загрузки в Windows Store.

Skype 8 — это, в первую очередь, полностью новый интерфейс. В отличие от приложения для Windows 10, чей интерфейс давным-давно обновился, оформление классической версии явно устарело и давно нуждалось в обновлении. Новый внешний вид программы сильно отличается как от старой версии, так и от версии для Windows 10.

Новый интерфейс в Skype 8

В новинке полностью изменено оформление всех элементов и значительно упрощена его структура. Новый интерфейс очень чистый, в отличие от старого, который был несколько загроможден дублирующимися элементами для доступа к одним и тем же функциям. Также позитивно влияет отсутствие рекламы, по крайней мере, в этой тестовой версии. Все это должно упросить работу с программой и сделать все действия самоочевидными.

Однако это дело вкуса и предпочтений — многие пользователи негодовали при похожем обновлении версии для Windows 10 и сетовали на непривычный интерфейс любимого приложения.

С новым Skype 8 удобно работать на экране абсолютно любого размера — окно программы сокращается до минимальных размеров, сжимая окно чата, схлопывая список контактов и уменьшая окно звонка.

Маленькое окошко чата Маленькое окошко звонка

Функциональные улучшения Skype 8

Реализована новая панель уведомлений о событиях в чатах. Там можно увидеть реакцию собеседников на сообщения пользователя. То есть, если кто-то в каком-то чате упоминает пользователя, то это действие будет заметно на этой самой панеле.

Добавлена новая панель «Коллекция», содержащая материалы, которые пользователь отправлял своим собеседникам. Это разнообразные мультимедиа-файлы, файлы прочих форматов и ссылки. Функция доступна через иконку в правом нижнем углу окна программы.

Расширена функциональность групповых звонков. Теперь, к примеру, туда можно перетаскивать emoji-смайлики, если нет слов для более внятной реакции.

Остается уточнить, что эта версия будет работать в операционных системах Windows 7 и 8, а также в Windows 10 без обновления Anniversary Update. Разработчик старается четко разделять приложения для Windows 10 и программы для предыдущих операционных систем. Что касается изменений, то некоторые изменения этой версии также тестируются и в версии для Windows 10 и, наверное, функционал обоих редакций будет идентичен в ближайшем будущем.