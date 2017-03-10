Google Chrome 57

Almit

Комментариев: 318 10/03/17 в 17:24 Странно, на мазиле написали какие исправления, тут нет, а их там просто немерено, может кому интересно было бы почитать на досуге.





agnostiks

Комментариев: 68 10/03/17 в 18:28 "Как обычно, новая версия включает ряд внутренних улучшений и исправлений. Важным улучшением является полная поддержка CSS Grid Layout. Теперь в распоряжении вебмастеров есть еще один мощный способ верстки сеток адаптивных блоков при разработке сайтов. Кстати говоря, поддержка CSS Grid включена и в недавно выпущенную новую версию Firefox. Остальные изменения направлены на улучшение некоторых API, а также устранение различных проблем. Что касается традиционных мер по улучшению безопасности, то в этот раз исправлено 36 различных проблем."



А мне вот интересно когда выходят эти вот обновления на хроме, то получается все это появляется чуть позже и на других браузерах которые основаны на это движке? Или же это именно фишка Хрома?





Webmaster

Комментариев: 398 11/03/17 в 00:16 Странно, на мазиле написали какие исправления, тут нет, а их там просто немерено, может кому интересно было бы почитать на досуге.

Почти все изменения касаются различных API, а это интересно только сторонним разработчикам. Еще немного изменений для Android-версии. Ну и обычные внутренние исправления.

А мне вот интересно когда выходят эти вот обновления на хроме, то получается все это появляется чуть позже и на других браузерах которые основаны на это движке? Или же это именно фишка Хрома?

Да, все или почти все изменения также есть и в других Chromium-браузерах.





