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Новости » 

Google Chrome 57

Google Chrome 57 10.03.17

Вышла новая стабильная версия браузера Google Chrome.

Как обычно, новая версия включает ряд внутренних улучшений и исправлений. Важным улучшением является полная поддержка CSS Grid Layout. Теперь в распоряжении вебмастеров есть еще один мощный способ верстки сеток адаптивных блоков при разработке сайтов. Кстати говоря, поддержка CSS Grid включена и в недавно выпущенную новую версию Firefox. Остальные изменения направлены на улучшение некоторых API, а также устранение различных проблем. Что касается традиционных мер по улучшению безопасности, то в этот раз исправлено 36 различных проблем.

Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. Google Chrome в кратчайшие сроки завоевал огромную аудиторию пользователей и на данный момент является самым популярным веб-браузером, обогнавшим по популярности Firefox и Opera.

Как и прочие продукты этого интернет-гиганта, Google Chrome ориентирован на простоту и удобство, что выражается в очень удобном и доступном интерфейсе. При всей своей простоте и доступности программе не приходиться жертвовать функциональностью — Хром включает все необходимые функции и даже чуть больше за счет применения дополнительных модулей. Помимо простоты и функциональности, Google Chrome может похвастаться высокими показателями при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на верхние строчки рейтингов.

В общем и целом, Google Chrome отлично подойдет как опытным пользователям, нуждающимся в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту и удобство.

| Скачать Google Chrome для Windows (32 бит) (39.4 Мб, Бесплатно)
| Скачать Google Chrome для Windows (64 бит) (874 Кб, Бесплатно)
| Скачать Google Chrome для GNU/Linux (29 Мб, Бесплатно)


Google Chrome Google Chrome


Комментарии 3

Almit
Комментариев: 318 		10/03/17 в 17:24
Странно, на мазиле написали какие исправления, тут нет, а их там просто немерено, может кому интересно было бы почитать на досуге.


agnostiks
Комментариев: 68 		10/03/17 в 18:28
"Как обычно, новая версия включает ряд внутренних улучшений и исправлений. Важным улучшением является полная поддержка CSS Grid Layout. Теперь в распоряжении вебмастеров есть еще один мощный способ верстки сеток адаптивных блоков при разработке сайтов. Кстати говоря, поддержка CSS Grid включена и в недавно выпущенную новую версию Firefox. Остальные изменения направлены на улучшение некоторых API, а также устранение различных проблем. Что касается традиционных мер по улучшению безопасности, то в этот раз исправлено 36 различных проблем."

А мне вот интересно когда выходят эти вот обновления на хроме, то получается все это появляется чуть позже и на других браузерах которые основаны на это движке? Или же это именно фишка Хрома?


Webmaster
Комментариев: 398 		11/03/17 в 00:16
Странно, на мазиле написали какие исправления, тут нет, а их там просто немерено, может кому интересно было бы почитать на досуге.

Почти все изменения касаются различных API, а это интересно только сторонним разработчикам. Еще немного изменений для Android-версии. Ну и обычные внутренние исправления.
А мне вот интересно когда выходят эти вот обновления на хроме, то получается все это появляется чуть позже и на других браузерах которые основаны на это движке? Или же это именно фишка Хрома?

Да, все или почти все изменения также есть и в других Chromium-браузерах.



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