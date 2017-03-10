Google Chrome 57

Вышла новая стабильная версия браузера Google Chrome.
Как обычно, новая версия включает ряд внутренних улучшений и исправлений. Важным улучшением является полная поддержка CSS Grid Layout. Теперь в распоряжении вебмастеров есть еще один мощный способ верстки сеток адаптивных блоков при разработке сайтов. Кстати говоря, поддержка CSS Grid включена и в недавно выпущенную новую версию Firefox. Остальные изменения направлены на улучшение некоторых API, а также устранение различных проблем. Что касается традиционных мер по улучшению безопасности, то в этот раз исправлено 36 различных проблем.
Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. Google Chrome в кратчайшие сроки завоевал огромную аудиторию пользователей и на данный момент является самым популярным веб-браузером, обогнавшим по популярности Firefox и Opera.
Как и прочие продукты этого интернет-гиганта, Google Chrome ориентирован на простоту и удобство, что выражается в очень удобном и доступном интерфейсе. При всей своей простоте и доступности программе не приходиться жертвовать функциональностью — Хром включает все необходимые функции и даже чуть больше за счет применения дополнительных модулей. Помимо простоты и функциональности, Google Chrome может похвастаться высокими показателями при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на верхние строчки рейтингов.
В общем и целом, Google Chrome отлично подойдет как опытным пользователям, нуждающимся в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту и удобство.
"Как обычно, новая версия включает ряд внутренних улучшений и исправлений. Важным улучшением является полная поддержка CSS Grid Layout. Теперь в распоряжении вебмастеров есть еще один мощный способ верстки сеток адаптивных блоков при разработке сайтов. Кстати говоря, поддержка CSS Grid включена и в недавно выпущенную новую версию Firefox. Остальные изменения направлены на улучшение некоторых API, а также устранение различных проблем. Что касается традиционных мер по улучшению безопасности, то в этот раз исправлено 36 различных проблем."
А мне вот интересно когда выходят эти вот обновления на хроме, то получается все это появляется чуть позже и на других браузерах которые основаны на это движке? Или же это именно фишка Хрома?