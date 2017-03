Nobody

Комментариев: 91 07/03/17 в 05:57 подключайтесь пжалста к тестированию firefox 53



Поддержка многопроцессного режима расширена наработками проекта Quantum Compositor (e10s-gpu), в рамках которого код композитинга и интерфейса для взаимодействия с GPU вынесен в отдельный процесс, что позволяет защитить браузер от проблем, возникающих из-за графических драйверов и сбоев в графическом API. В случае сбоя графического драйвера процесс композитинга автоматически перезапускается без негативного влияния на работу остальных частей браузера. Проведённый в ночных сборках эксперимент показал, что тестовое включение Quantum Compositor привело к сокращению общего числа жалоб на крахи браузера на 1.2%, крахов в процессе завершения работы на 5.1%, крахов плагинов на 5.5% и число отчётов о крахах GPU-драйверов уменьшилось на 45%.



это далеко не всё



и действительно, стало значительно лучше!





680MHz

Комментариев: 17 07/03/17 в 08:24 да..это далеко не все.. релиз Firefox 53 намечен на 18 апреля...



и еще кое-что добавлю..



*В сборках для платформы Linux прекращена поддержка процессоров x86, не поддерживающих инструкции SSE2 (Pentium 3, Athlon XP, VIA C3 и т.п.);



*Прекращена поддержка платформ Windows XP и Vista. Последним LTS-выпуском для данных систем станет Firefox 52, который будет поддерживаться до апреля 2018 года;



*На платформе Windows 10 поддержка многопроцессного режима включена для устройств с сенсорными экранами и средствами для людей с ограниченными возможностями;



*На 64-разрядных системах Windows 7+ теперь по умолчанию устанавливаются 64-разрядные сборки Firefox;



*Прекращена поддержка 32-разрядных версий Mac OS X. Для платформы macOS теперь формируются только 64-разрядные сборки Firefox, создание универсальных сборок прекращено;



*После выхода Firefox 53 в апреле 2017 года в каталоге дополнений Mozilla планируют прекратить генерацию цифровых подписей для новых классических дополнений, написанных с использованием XUL, SDK и XPCOM. Приниматься будут только дополнения на базе WebExtensions. Ограничение касается только новых дополнений для настольных сборок Firefox, обновления к ранее добавленным дополнениям смогут быть подписаны, как и дополнения к Firefox для Android, Thunderbird и Seamonkey.





LonelyPlanet

Комментариев: 1 07/03/17 в 11:15 Добавлено еще одно оповещение пользователя об опасности ввода амортизационных данных на незащищенных HTTP-страницах.

Авторизационных?





Webmaster

Комментариев: 397 08/03/17 в 17:46 LonelyPlanet, да, ошибочка. Исправил, спасибо. :)





agnostiks

Комментариев: 67 08/03/17 в 18:50 Лиса молодцы, правильно развиваются.

Но на днях перешел на Яндекс браузер, по причине куда более лучшей работы с гугл таблицами, на лисе они изрядно тормозят. В лисе дизайн нравиться больше, цветовая гамма более приятная. Посмотрим, может когда реализуют e10s-gpu, то вернусь обратно, если производительность возрастет прилично.





680MHz

Комментариев: 17 08/03/17 в 20:42 agnostiks..а не пробывали Amigo, Orbitum , Opera , Vivaldi , Спутник , 360 Extreme Explorer ?





agnostiks

Комментариев: 67 08/03/17 в 21:59 Амиго, Спутник и ИЕ это прикол? Но тогда причем Опера и Вивалди?)

Все пробовал и удалял по требованию))

Вивалди сыроват.

Опера нормальная я выбирал между ней и Яндекс, но Яндекс как то больше понравился.





680MHz

Комментариев: 17 09/03/17 в 09:28 коротко..а притом что Chromium - веб-браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый сообществом The Chromium Authors, компанией Google.На основе Chromium создается браузер Google Chrome, а также ряд других альтернативных браузеров Яндекс.Браузер, Amigo, Orbitum , Opera , Vivaldi , Спутник , 360 Extreme Explorer , Torch , SRWare Iron , Comodo Dragon и прочий шлак.....



а прикол вот в чем Blink - свободный движок для отображения веб-страниц, разработанный американской компанией Google Inc. на основе кода WebCore из WebKit для браузера Chromium. Движок анонсирован в апреле 2013 г. используется в прочих браузерах на основе Chromium таких как Vivaldi , Яндекс.Браузере и т.п ...значит принципиальных отличий в быстродействии или безопасности быть не может... Яндекс.Браузер - это тот же Chrome с "налетом"... интегрированы Яндекс услуги, которые включают поисковой системы, служба машинного перевода и облако хранения и т.п .ну и главное ваше внимане к рекламе от Яндекса...и т.п ...чем пользоваться это ваше право...сколько людей столько и мнений...могу дать дельную рекомендацию использовать Сhrome или FireFox если у вас Windows 7 , а если Windows 10 то только Microsoft EDGE..





agnostiks

Комментариев: 67 09/03/17 в 12:45 сколько людей столько и мнений...могу дать дельную рекомендацию использовать Сhrome или FireFox если у вас Windows 7 , а если Windows 10 то только Microsoft EDGE..



Ну я знаю что движок один. Я пробовал хром, оперу, яндекс, хром как то не пошел, в опере и яндексе хоть настроек и плюшек полезных побольше.

Основная причина была в гугл таблицах, на Chromium-е они куда быстрее работают. На лисе при все уважанее они тупили, а если открывал парочку и оставлял на долгое время, то проц грузился на 25% и выше, при том что на яндеке 1-2%, по оперативе тоже лица более прожерливая на этих табличках.



А почему на 10 только EDGE? На ней прекрасно же работают все остальные)