На FTP-сайте разработчика опубликована финальная версия браузера Firefox 52.
Это важное и крупное обновление с целым рядом полезных улучшений:
Переработан менеджер загрузки файлов: изменено оформление окна загрузок, добавлено оповещение о сбое загрузки на иконке, теперь иконка загрузки показывает 5 последних загрузок (раньше было только 3);
Добавлено еще одно оповещение пользователя об опасности ввода авторизационных данных на незащищенных HTTP-страницах. Теперь браузер выдает сообщение «Это соединение незащищено. Логины, введенные здесь, могут быть скомпрометированы», если пользователь обратиться к полям логин/пароль на таких страницах;
Реализована поддержка технологии WebAssembly, которая является новым стандартом для работы различных веб-игр и обеспечивает практически идеальную производительность работы таких приложений в браузере. И все это без необходимости во внешних плагинах;
Включена поддержка многопроцессности для потока сенсорного экрана в Windows;
Добавлена возможность посылать открытую вкладку с одного устройства пользователя на другое через синхронизацию;
В инструментах «Разработка» улучшен «Адаптивный дизайн». Во-первых, изменилось оформление, которое, на взгляд SLO.ru, выглядит недоработано (иконки стали меньше, что является явным минусом). За-то появилось несколько очень полезных функциональных улучшений: теперь, вместо простого выбора разрешения, можно, как просто указывать разрешение попиксельно, так и выбирать предполагаемое устройство (на выбор множество устройств — от часов, до самых крутых планшетов). Также добавлена возможность указывать скорость интернета (от GPRS до Wi-Fi) и DPR;
Добавлена поддержка спецификации Strict Secure Cookies, которая запрещает установку Cookie-файлов с атрибутом «Secure» сайтами, которые работают по обычному, незащищенному HTTP;
Добавлена полная поддержка CSS Grid Layout;
Упразднена поддержка всех плагинов Netscape Plugin API (NPAPI), кроме Flash. Это касается Silverlight, Java, Acrobat и подобных;
Улучшена безопасность совместного доступа к экрану. Теперь возможна предварительная демонстрация экрана и больше не требуется наличие домена в белом списке;
Исправлены проблемы с виртуальными клавиатурами в Windows;
Исправлен ошибки.
Firefox 52 — это замечательный браузер от сообщества Mozilla. Firefox имеет открытый исходный код и создается огромным сообществом разработчиков, что в итоге и дает программе значительное преимущество перед прочими браузерами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Firefox разрабатывается исключительно собственными силами и, если большинство современных браузеров используют сторонние разработки, то Firefox имеет собственный код, который ни в чем не уступает конкурентам.
Высокая скорость работы, поддержка всех необходимых технологий, стабильность работы, безопасность, расширяемость за счет дополнительных модулей и целый ряд дополнительных функций. Значительным преимуществом Firefox является мощнейшая система расширений, благодаря которым можно значительно повысить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей (между прочем, именно Firefox явился первым браузером, который поддерживал расширение функциональности за счет дополнительных модулей). Также стоит отметить, что в Firefox предусмотрен широкий набор инструментов для веб-разработчиков.
Поддержка многопроцессного режима расширена наработками проекта Quantum Compositor (e10s-gpu), в рамках которого код композитинга и интерфейса для взаимодействия с GPU вынесен в отдельный процесс, что позволяет защитить браузер от проблем, возникающих из-за графических драйверов и сбоев в графическом API. В случае сбоя графического драйвера процесс композитинга автоматически перезапускается без негативного влияния на работу остальных частей браузера. Проведённый в ночных сборках эксперимент показал, что тестовое включение Quantum Compositor привело к сокращению общего числа жалоб на крахи браузера на 1.2%, крахов в процессе завершения работы на 5.1%, крахов плагинов на 5.5% и число отчётов о крахах GPU-драйверов уменьшилось на 45%.
да..это далеко не все.. релиз Firefox 53 намечен на 18 апреля...
и еще кое-что добавлю..
*В сборках для платформы Linux прекращена поддержка процессоров x86, не поддерживающих инструкции SSE2 (Pentium 3, Athlon XP, VIA C3 и т.п.);
*Прекращена поддержка платформ Windows XP и Vista. Последним LTS-выпуском для данных систем станет Firefox 52, который будет поддерживаться до апреля 2018 года;
*На платформе Windows 10 поддержка многопроцессного режима включена для устройств с сенсорными экранами и средствами для людей с ограниченными возможностями;
*На 64-разрядных системах Windows 7+ теперь по умолчанию устанавливаются 64-разрядные сборки Firefox;
*Прекращена поддержка 32-разрядных версий Mac OS X. Для платформы macOS теперь формируются только 64-разрядные сборки Firefox, создание универсальных сборок прекращено;
*После выхода Firefox 53 в апреле 2017 года в каталоге дополнений Mozilla планируют прекратить генерацию цифровых подписей для новых классических дополнений, написанных с использованием XUL, SDK и XPCOM. Приниматься будут только дополнения на базе WebExtensions. Ограничение касается только новых дополнений для настольных сборок Firefox, обновления к ранее добавленным дополнениям смогут быть подписаны, как и дополнения к Firefox для Android, Thunderbird и Seamonkey.
Лиса молодцы, правильно развиваются.
Но на днях перешел на Яндекс браузер, по причине куда более лучшей работы с гугл таблицами, на лисе они изрядно тормозят. В лисе дизайн нравиться больше, цветовая гамма более приятная. Посмотрим, может когда реализуют e10s-gpu, то вернусь обратно, если производительность возрастет прилично.
Амиго, Спутник и ИЕ это прикол? Но тогда причем Опера и Вивалди?)
Все пробовал и удалял по требованию))
Вивалди сыроват.
Опера нормальная я выбирал между ней и Яндекс, но Яндекс как то больше понравился.
коротко..а притом что Chromium - веб-браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый сообществом The Chromium Authors, компанией Google.На основе Chromium создается браузер Google Chrome, а также ряд других альтернативных браузеров Яндекс.Браузер, Amigo, Orbitum , Opera , Vivaldi , Спутник , 360 Extreme Explorer , Torch , SRWare Iron , Comodo Dragon и прочий шлак.....
а прикол вот в чем Blink - свободный движок для отображения веб-страниц, разработанный американской компанией Google Inc. на основе кода WebCore из WebKit для браузера Chromium. Движок анонсирован в апреле 2013 г. используется в прочих браузерах на основе Chromium таких как Vivaldi , Яндекс.Браузере и т.п ...значит принципиальных отличий в быстродействии или безопасности быть не может... Яндекс.Браузер - это тот же Chrome с "налетом"... интегрированы Яндекс услуги, которые включают поисковой системы, служба машинного перевода и облако хранения и т.п .ну и главное ваше внимане к рекламе от Яндекса...и т.п ...чем пользоваться это ваше право...сколько людей столько и мнений...могу дать дельную рекомендацию использовать Сhrome или FireFox если у вас Windows 7 , а если Windows 10 то только Microsoft EDGE..
сколько людей столько и мнений...могу дать дельную рекомендацию использовать Сhrome или FireFox если у вас Windows 7 , а если Windows 10 то только Microsoft EDGE..
Ну я знаю что движок один. Я пробовал хром, оперу, яндекс, хром как то не пошел, в опере и яндексе хоть настроек и плюшек полезных побольше.
Основная причина была в гугл таблицах, на Chromium-е они куда быстрее работают. На лисе при все уважанее они тупили, а если открывал парочку и оставлял на долгое время, то проц грузился на 25% и выше, при том что на яндеке 1-2%, по оперативе тоже лица более прожерливая на этих табличках.
А почему на 10 только EDGE? На ней прекрасно же работают все остальные)