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Новости » 

Deluge 1.3.14

Deluge 1.3.14 07.03.17

Вышло обновление для торрент-клиента Deluge.

Этот выпуск полностью посвящен исправлению ошибок. Речь идет о ряде внутренних исправлений: устранена ошибка с сообщением о слишком большом количестве открытых файлов, исправлена проблема с записью прокси в конфиг, исправлена серьезная уязвимость WebUI CSRF, добавлен перевод значения tracker_status, исправлены проблемы с объединенными Magnet-ссылками и т. п. Также важно отметить, что в эту версию включен обновленный libtorrent 1.0.11, что устранят сбоя при запуске программы.

Deluge — давно существующий клиент P2P-сети BitTorrent. Особенно популярна версия для операционной системы GNU/Linux, однако и Windows-версия достойна внимания. Deluge имеет удобный и доступный интерфейс, с которым приятно работать, поддерживает все востребованные торрент-технологии и включает широкий набор разнообразных настроек управления заданиями. Разумеется, этот торрент-клиент поддерживает все стандартные функции, которые свойственны программам подобного рода: ограничение скорости приема/отдачи, загрузка только определенных файлов из раздачи, широкий набор функций для настройки заданий, статистика все такое прочее.

Программа поддерживает UPnP, DHT, обмен пирами через Peer exchange, поиск пиров в локальной сети, подключение через прокси, шифрование и прочие возможности.

| Скачать Deluge для Windows (15.4 Мб, Бесплатно/GPL)
| Скачать Deluge для GNU/Linux (13 Мб, Бесплатно/GPL)


Deluge Deluge Deluge


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