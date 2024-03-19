Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

Firefox 124 кажется совсем небольшим обновлением, включающим ряд небольших внешних функциональных улучшений, а также обновление поддержки новейших веб-технологий.

Что нового в Firefox 124