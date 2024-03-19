SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера19.03.2024

Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

Firefox 124 кажется совсем небольшим обновлением, включающим ряд небольших внешних функциональных улучшений, а также обновление поддержки новейших веб-технологий.

Что нового в Firefox 124

  • Теперь управление курсором клавишами клавиатуры поддерживается и во встроенной функции просмотра PDF-документов. Чаще всего это полезно людям с ограниченными возможностями.
  • В функцию Firefox View (она предлагает удобный доступ к недавно закрытым вкладкам и синхронизации) включена возможность сортировки открытых вкладок по их последней активности или по порядку их открытия.
  • Улучшено взаимодействие Firefox со списком переходов операционной системы Windows.
  • Предприняты изменения для разработчиков.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.
  • Обновлены политики в корпоративной версии Firefox.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox 124 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 124 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 124 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 124 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

Signal 7.0 — первая стабильная версия с возможностью скрытия номера телефона

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++