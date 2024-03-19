Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.
Firefox 124 кажется совсем небольшим обновлением, включающим ряд небольших внешних функциональных улучшений, а также обновление поддержки новейших веб-технологий.
Что нового в Firefox 124
- Теперь управление курсором клавишами клавиатуры поддерживается и во встроенной функции просмотра PDF-документов. Чаще всего это полезно людям с ограниченными возможностями.
- В функцию Firefox View (она предлагает удобный доступ к недавно закрытым вкладкам и синхронизации) включена возможность сортировки открытых вкладок по их последней активности или по порядку их открытия.
- Улучшено взаимодействие Firefox со списком переходов операционной системы Windows.
- Предприняты изменения для разработчиков.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Обновлены политики в корпоративной версии Firefox.
- Исправлены ошибки.