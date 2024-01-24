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Google Chrome 121 — 3 новые функции на основе ИИ24.01.2024

Google Chrome 121 — 3 новые функции на основе ИИ

Компания Google включает в браузер Google Chrome 121 новые экспериментальные функции, построенные на основе искусственного интеллекта, которые должны сделать просмотр веб-страниц проще и удобнее, а также предложат улучшенную персонализацию браузера.

Ближайшее время, всем пользователям Google Chrome станут доступны три функции, построенные на основе искусственного интеллекта. На данный момент они доступны части пользователей из США, но будут включены для всех пользователей в ближайшее время. Для их включения потребуется их активация через новый раздел настроек, который появится вместе с новыми функциями.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome

Три новые функции на основе ИИ

  • Автоматическая группировка вкладок — нововведение, которое позволит отказаться от ручной группировки вкладок и переложить эту задачу на искусственный интеллект. Искусственный интеллект позволит автоматически сгруппировать любые открытые вкладки, с учетом их темы.
  • Функция создания темы оформления браузера с помощью ИИ позволит без труда создать уникальное оформление. Пользовательская тема будет сформирована в два счета на основе ряда параметров, установленных пользователем .
  • Помощь в составлении текстов — функция, которая напишет уникальный текст на основе нескольких слов. Новинка сочинит текст на любую тему и, к примеру, поможет составить отзыв о посещении ресторана, создаст резюме при устройстве на работу или придумает остроумный комментарий. Может быть даже сможет принять участие в холиваре Intel vs AMD на профильном форуме.
***

В остальном, Google Chrome 121 включает ряд внутренних изменений. Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий, различные внутренние оптимизации и новые эксперименты Origin Trials. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 121 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 121 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 121 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 121 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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