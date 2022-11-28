qBittorent 4.5.0 — крупное обновление популярного торрент-клиента

Выпущено крупное обновление qBitTorrent — популярного, полнофункционального, свободного и всем замечательного торрент-клиента.

В qBittorrent 4.5.0 обновлено оформление интерфейса, добавлена масса новых опций для более удобной работы с программой, включены новые настройки, повышена производительность и исправлена масса ошибок.

Отдельным абзацем важно отметить, что теперь Windows-версия qBittorrent распространяется только в 64-битном варианте. 32-битной сборки больше не будет. Также нужно отметить, что из-за проблем с производительностью, qBittorrent перешел с libtorrent 2.0.x на 1.2.x (впрочем, на сайт разработчика доступны отдельные сборки на libtorrent 2.0).

Обновленный интерфейс qBittorrent

Что нового в qBittorrent 4.5.0