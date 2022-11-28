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qBittorent 4.5.0 — крупное обновление популярного торрент-клиента28.11.2022

qBittorent 4.5.0 — крупное обновление популярного торрент-клиента

Выпущено крупное обновление qBitTorrent — популярного, полнофункционального, свободного и всем замечательного торрент-клиента.

В qBittorrent 4.5.0 обновлено оформление интерфейса, добавлена масса новых опций для более удобной работы с программой, включены новые настройки, повышена производительность и исправлена масса ошибок.

Отдельным абзацем важно отметить, что теперь Windows-версия qBittorrent распространяется только в 64-битном варианте. 32-битной сборки больше не будет. Также нужно отметить, что из-за проблем с производительностью, qBittorrent перешел с libtorrent 2.0.x на 1.2.x (впрочем, на сайт разработчика доступны отдельные сборки на libtorrent 2.0).

Обновленный интерфейс qBittorrent
Обновленный интерфейс qBittorrent

Что нового в qBittorrent 4.5.0

  • Новая базовая тема оформления с новыми значками и новой цветовой схемой (это касается как светлой, так и темной тем).
  • Предпринято множество внутренних изменений, переписан код некоторых функций, предпринят ряд оптимизаций.
  • Добавлена возможность автоматического выравнивания столбцов в главном окне программы. В меню выбора столбцов добавлена опция «Подогнать столбцы».
  • Добавлена новая опция «Использовать пути категорий в ручном режиме», разрешающая относительный путь сохранения для соответствующего пути категории вместо пути по умолчанию («Настройки» > «Загрузки»).
  • Отключение автоматического режима при изменении пути сохранения незавершенных загрузок.
  • Добавлен ряд новых настроек, связанных с предупреждениями о производительности.
  • Для элементов боковой панели добавлено контекстное меню для управления загрузками (возобновить, остановить, удалить).
  • Добавлена новая настройка «Максимум активных проверок торрентов» позволяющая установить число проверок («Настройки» > «БитТоррент»).
  • Добавлена возможность скрывать левую боковую панель через пункт «Боковая панель фильтров» в меню «Вид» (раньше можно было только свернуть вручную).
  • В контекстное меню раздачи добавлен новый пункт для экспорта торрента.
  • Добавлена поддержка клавиш навигации клавиатуры.
  • В окно добавления нового торрента включена текстовая форма для фильтрации файлов.
  • Добавлена поддержка произвольных портов SMTP для функции оповещения о завершении загрузки по электронной почте.
  • Настройка режима чтения/записи ввода-вывода с диска, который включает кэш ОС, разделено на две отдельные: чтение и запись («Настройки» > «Расширенные»).
  • Теперь при добавлении дубликата торрента будут добавлены метаданные для уже существующего торрента.
  • Значительно повышена скорость запуска программы при наличии большого количества торрентов.
  • Добавлена горячая клавиша для вызова диалога добавления ссылки на торрент («CTRL+SHIFT+O»).
  • Добавлена новая опция для запуска внешней программы при добавлении нового торрента (ранее был доступен запуск внешней программы при завершении загрузки торрента).
  • В главное окно программы добавлено два новых столбца: «Инфо-хэш» и «Путь загрузки».
  • В диалог добавления торрента и общие настройки включена новая опция «Условие остановки».
  • На боковую панель, в раздел фильтрации раздач по статусу, добавлен новый статус «Moving».
  • Добавлена опция «Использовать прокси для поиска имени хоста» («Настройки» > «Соединение»).
  • Добавлен новый параметр командной строки для смены прослушиваемого порта.
  • На вкладку «Пиры» добавлен столбец «Peer ID Client».
  • Добавлена возможность переадресации портов для встроенных трекеров.
  • Предпринято множество изменений в русскоязычном переводе и прочих локализациях. Кстати говоря, некоторые новые опции пока не переведены на русский язык.
  • Предпринято множество изменений для WEBUI.
  • Исправлена масса ошибок.

Скачать qBittorrent 4.5.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 21.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать qBittorrent 4.5.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 21.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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