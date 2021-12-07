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Firefox 95 — новая песочница RLBox и новая архитектура изоляции сайтов07.12.2021

Firefox 95 — новая песочница RLBox и новая архитектура изоляции сайтов

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 95 продолжает совершенствовать безопасность браузера, расширяя функциональность внутренних механизмов изоляции кода. В эту версию включен новый метод изоляции потенциально опасных модулей и реализована новая архитектура изоляции сайтов.

Отдельно стоит отметить, что теперь Firefox доступен через Microsoft Store (в Windows 10 и Windows 11).

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 95

  • RLBox — новая песочница, защищающая браузер от потенциальных уязвимостей в сторонних библиотеках. Новинка рассчитана на работу со следующими модулями: Graphite, Hunspell, Ogg, Expat и Woff2, при том поддержка двух последних будет реализована только в Firefox 96. В отличие от традиционных методов выполнения кода в изолированном процессе, RLBox выполняет изоляцию через WebAssembly, с помощью которого компилируется промежуточный код. Почитайте подробности.
  • Новая архитектура изоляции сайтов, представленная в предыдущей версии, включена для всех пользователей. Это когда каждая вкладка является отдельным процессом (для каждого домена) и каждый просматриваемый сайт изолирован от других. Новая архитектура изоляции сайтов способна еще лучше защитить браузер от вредоносных сайтов, которые еще лучше изолированы от взаимодействия с остальными вкладками. Подробности на сайте разработчика.
  • Добавлена опция для размещения значка перехода в режим «Картинка-в-картинке» с левой стороны плеера.
  • Добавлено переопределение User Agent для сервиса Slack.com, благодаря чему исправлены проблемы функциональности.
  • Предприняты оптимизации расхода ресурсов процессора и памяти в версии для macOS.
  • Исправлен ряд ошибок.

В Firefox 95 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Скачать Firefox 95 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 95 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 95 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 95 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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