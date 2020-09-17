Opera 71 — новая версия популярного браузера с небольшими улучшениями

Выпущена новая версия популярного браузера Opera.
В Opera 71 предпринято несколько небольших функциональных улучшений, а также исправлен ряд ошибок:
- Пользовательские горячие клавиши для быстрого доступа к мессенджерам (которые находятся на боковой панеле браузера) и рабочим пространствам. Теперь пользователю доступна возможность присваивать собственные горячие клавиши доступа к определенным мессенджерам и для выбора одного из рабочих пространств.
- В функцию поиска по открытым вкладкам добавлена ссылка «Показать еще» для расширения списка результатов поиска.
- В функцию поиска по истории добавлена возможность фильтрации результатов по дате и новая функция «Удалить историю ниже», позволяющая удалять только отображаемые результаты, не затрагивая прочие.