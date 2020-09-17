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Opera 71 — новая версия популярного браузера с небольшими улучшениями17.09.2020

Opera 71 — новая версия популярного браузера с небольшими улучшениями

Выпущена новая версия популярного браузера Opera.

В Opera 71 предпринято несколько небольших функциональных улучшений, а также исправлен ряд ошибок:

  • Пользовательские горячие клавиши для быстрого доступа к мессенджерам (которые находятся на боковой панеле браузера) и рабочим пространствам. Теперь пользователю доступна возможность присваивать собственные горячие клавиши доступа к определенным мессенджерам и для выбора одного из рабочих пространств.
  • В функцию поиска по открытым вкладкам добавлена ссылка «Показать еще» для расширения списка результатов поиска.
  • В функцию поиска по истории добавлена возможность фильтрации результатов по дате и новая функция «Удалить историю ниже», позволяющая удалять только отображаемые результаты, не затрагивая прочие.

Скачать Opera 71 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 71 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 71 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 71 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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