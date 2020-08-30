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Microsoft Edge 85 — обновление браузера с рядом функциональных улучшений30.08.2020

Microsoft Edge 85 — обновление браузера с рядом функциональных улучшений

Выпущена новая версия браузера Microsoft Edge.

Microsoft Edge 85 — это вполне рядовое обновление с несколькими функциональными улучшениями и рядом внутренних усовершенствований. Новинка включает локальную синхронизацию избранного и настроек, новый инструмент для маркировки текста в PDF-документах, возможность отправки коллекций в OneNote и несколько внутренних улучшений.

Интерфейс Microsoft Edge
Интерфейс Microsoft Edge

Что нового в Microsoft Edge 85

  • Реализована локальная синхронизация «Избранного» и «Настроек». Теперь доступна синхронизация Избранного и Настроек между профилями Active Directory внутри собственной среды, без необходимости облачной синхронизации.
  • Добавлен инструмент «Маркер PDF», позволяющий отмечать важный текст в PDF-документах. Доступна возможность выносить этот инструмент на панель инструментов функции просмотра PDF.
  • Добавлена возможность отправки коллекций в Microsoft OneNote.
  • Добавлена поддержка групповых политик Microsoft Edge комбинациями доверенный сайт и приложение для запуска без запроса подтверждения. Это служит для удобной настройки комбинаций доверенных источников данных администраторами.
  • Добавлен Storage Access API, который позволяет организовать доступ к хранилищу в стороннем контексте.
  • Предприняты улучшения в инструментах веб-разработки.
  • Исправлены ошибки.

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БесплатноРазмер: 1.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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