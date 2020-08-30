Microsoft Edge 85 — обновление браузера с рядом функциональных улучшений

Выпущена новая версия браузера Microsoft Edge.

Microsoft Edge 85 — это вполне рядовое обновление с несколькими функциональными улучшениями и рядом внутренних усовершенствований. Новинка включает локальную синхронизацию избранного и настроек, новый инструмент для маркировки текста в PDF-документах, возможность отправки коллекций в OneNote и несколько внутренних улучшений.

Интерфейс Microsoft Edge

Что нового в Microsoft Edge 85