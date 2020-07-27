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Обновление Telegram — видео на аватаре, экспериментальные видеозвонки и многое другое27.07.2020

Обновление Telegram — видео на аватаре, экспериментальные видеозвонки и многое другое

Выпущены новые версии клиентов Telegram.

Это очередное крупное и интересное обновление Telegram, включающее ряд новых особенностей. Видео на аватарку, передача файлов размером до 2 Гб, улучшения для функции «Люди вокруг», мультиаккаунт в десктопном клиенте, множество улучшений для Android-версии и много другое. Кроме прочего важно отметить появление в iOS-клиенте видеозвонков в виде экспериментальной функции.

Список изменений:

  • Добавлена возможность использовать в качестве аватарки не только графическое изображение, но и видео. Пользователь может выбрать видео-файл, осуществить мелкое редактирование и установить его в качестве своего аватара. Такой аватар начнет воспроизведение при обращении к странице профиля пользователя. В чатах будет использоваться статичный стоп-кадр, который выберет пользователь при добавлении видео.
  • В клиенте для компьютера добавлена поддержка мульти-аккаунта (в мобильных клиентах присутствует довольно давно). Доступна возможность добавить до 3-х учётных записей и переключаться между ними в любой момент.
  • Повышен размер передаваемого файла до 2 Гб (ранее 1.5 Гб).
  • В раздел поиска собеседников «Люди рядом» добавлен индикатор, отображающий расстояние, на котором находится человек, который пишет вам из этого раздела. Кроме того, туда добавлен новый приветственный стикер, который также отображает расстояние до собеседника.
  • В уведомления (в том числе и в списке чатов) добавлена миниатюра содержащегося в сообщении медиа.
  • Добавлена возможность выбора аватара из всех добавленных фотографий через новую кнопку «Сделать основной».
  • Добавлена возможность пропускать сообщения от пользователей, не добавленных в контакты. Если активировать эту настройку, то сообщения не от контактов будут попадать в архив. Это полезно пользователям с большим объемом входящих сообщений.
  • Реализована расширенная статистика групп с количеством участников более 500 человек. Расширенная статистика дает больше сведений о прогрессе сообщества и о его участниках. В ближайшее время такая статистика станет доступна и для групп, имеющих лишь 100 участников.
  • Добавлена возможность предпросмотра приватных чатов без необходимости подписки на них.
  • Добавлены новые анимированные эмодзи.
  • В клиенте для компьютера реализовано автоматическое переключение между дневной и ночной темой в соответствии с системными настройками.
  • В клиенте для Android появился новый аудиоплеер с обновленным дизайном, новыми иконками, раскрывающимся плейлистом и улучшенной эргономикой.
  • В клиенте для Android предприняты улучшения для видеоредактора: добавлен новый фильтр коррекции кожи, а также возможность кадрировать и поворачивать картинку.

Пользователи iOS уже могут опробовать ожидаемую функциональность видеозвонков. На данный момент она доступна в качестве экспериментальной функции и по умолчанию отключена. Для включения требуется перейти к Debug-настройкам (10 раз нажать на иконку настроек) и активировать экспериментальные функции. Видеозвонки работают только при звонках с iOS на iOS.

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