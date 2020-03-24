SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Media Player Classic Home Cinema 1.9.2 — очередное обновление видеоплеера24.03.2020

Media Player Classic Home Cinema 1.9.2 — очередное обновление видеоплеера

Выпущено очередное заметное обновление популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.

Напомню, что MPC-HC — это замечательный свободный видеоплеер с набором необходимых кодеков. На данный момент плеер разрабатывается одним из старых участников проекта, взявшимся за его поддержку после приостановки разработки бывшим руководителем проекта. Интересно, что если первое время проект поддерживался только обновлением компонентов и исправлением ошибок, то в последние версии стали добавляться и небольшие нововведения. Это как раз такой выпуск, включающий несколько полезных функциональных улучшений.

Интерфейс Media Player Classic Home Cinema
Интерфейс Media Player Classic Home Cinema

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 1.9.2

  • Добавлена функция повтора A-B, позволяющая зацикливать воспроизведение отрезка, отмеченного двумя маркерами.
  • Добавлен уровень масштабирования окна плеера 25%.
  • Добавлена поддержка чтения информации о названии (EXTM3U) из m3u-плейлистов.
  • Добавлена поддержка отклонения колесика мыши влево/вправо для горячих клавиш.
  • Добавлена начальная поддержка субтитров WebVTT (.VTT). На данный момент поддерживается только простейшее форматирование текста, без продвинутых тегов.
  • Значительно улучшена производительность при добавлении в плейлист большого количества файлов.
  • Изменена работа настройки «Подогнать (только больше)» у функции «Автомасштаб». Если раньше она срабатывала на роликах с большим разрешением, чем экран, то теперь она меняет размер, если видео превышает указанный процент автоматической подгонки.

Кроме этого, в этой версии обновлен входящий в состав пакет LAV Filters до версии 0.74.1-34-g1ceac и исправлен набор ошибок.

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.2 (64-бит)

БесплатноРазмер: 15.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.2 (32-бит)

БесплатноРазмер: 14.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

SumatraPDF 3.2 — первое обновление популярного PDF-ридера за 4 года

SumatraPDF 3.2 — первое обновление популярного PDF-ридера за 4 года

FastStone Image Viewer 7.5 — темная тема интерфейса и поддержка аудиофайлов

FastStone Image Viewer 7.5 — темная тема интерфейса и поддержка аудиофайлов

В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах

В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

SumatraPDF 3.2 — первое обновление популярного PDF-ридера за 4 года

FastStone Image Viewer 7.5 — темная тема интерфейса и поддержка аудиофайлов

В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64