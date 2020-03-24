Media Player Classic Home Cinema 1.9.2 — очередное обновление видеоплеера

Выпущено очередное заметное обновление популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.

Напомню, что MPC-HC — это замечательный свободный видеоплеер с набором необходимых кодеков. На данный момент плеер разрабатывается одним из старых участников проекта, взявшимся за его поддержку после приостановки разработки бывшим руководителем проекта. Интересно, что если первое время проект поддерживался только обновлением компонентов и исправлением ошибок, то в последние версии стали добавляться и небольшие нововведения. Это как раз такой выпуск, включающий несколько полезных функциональных улучшений.

Интерфейс Media Player Classic Home Cinema

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 1.9.2

Добавлена функция повтора A-B, позволяющая зацикливать воспроизведение отрезка, отмеченного двумя маркерами.

Добавлен уровень масштабирования окна плеера 25%.

Добавлена поддержка чтения информации о названии (EXTM3U) из m3u-плейлистов.

Добавлена поддержка отклонения колесика мыши влево/вправо для горячих клавиш.

Добавлена начальная поддержка субтитров WebVTT (.VTT). На данный момент поддерживается только простейшее форматирование текста, без продвинутых тегов.

Значительно улучшена производительность при добавлении в плейлист большого количества файлов.

Изменена работа настройки «Подогнать (только больше)» у функции «Автомасштаб». Если раньше она срабатывала на роликах с большим разрешением, чем экран, то теперь она меняет размер, если видео превышает указанный процент автоматической подгонки.

Кроме этого, в этой версии обновлен входящий в состав пакет LAV Filters до версии 0.74.1-34-g1ceac и исправлен набор ошибок.