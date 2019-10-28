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Spotify 1.1.18 —  в десктопный клиент музыкального сервиса добавлен русский язык28.10.2019

Spotify 1.1.18 —  в десктопный клиент музыкального сервиса добавлен русский язык

Вышла обновленная версия клиента стримингового музыкального сервиса Spotify для Windows. Это обновление включает в программу поддержку русского языка.

Включение поддержки русского языка в десктопный клиент Spotify было довольно ожидаемым. Русский язык был давно доступен в Android-версии клиента, чуть меньше двух недель назад появился в веб-клиенте и вот сегодня по-русски заговорила и стабильная версия клиента Spotify для Windows (в бета-версии уже был некоторое время). Ресурсы официального сайта, в том числе и служебные страницы настроек аккаунта, пока не переведены.

Русский интерфейс в Spotify
Русский интерфейс в Spotify

Включение русского языка — важно. И дело не только в желании пользователей иметь интерфейс на родном языке. Важнее, что это означает скорый официальный приход популярнейшего музыкального сервиса в Россию, где он, по-прежнему, не представлен официально и пока не может полноценно составить конкуренцию Яндекс.Музыке. Для регистрации в сервисе русскоязычные пользователи прибегает к различным хитростям, типа подключения через VPN-сервисы, и с нетерпением ждут официального открытия сервиса в России. По слухам и сплетням, которые не были подтверждены официально, приход Spotify в рунет должен состоятся уже в этом году, а включение русскоязычной локализации это явно подтверждает.

Остается ждать и надеяться на скорый анонс Spotify на тему запуска сервиса в России.

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