Opera 63 — новая версия с обновленной страницей приватного просмотра

Компания Opera Software выпустила Opera 63 — новую стабильную версию своего популярнейшего браузера.

Opera 63 — это совсем небольшое обновление, которое касается единственной функции браузера — режима приватного просмотра. В новой версии Opera переработана начальная страница, встречающая пользователя, переходящего в режим приватного просмотра. Если раньше там отображалась лишь краткая аннотация об особенностях данного режима (со ссылкой на дополнительную информацию), то теперь на странице присутствует больше подробностей: информация о том, какие данные сохраняет браузер в режиме приватного просмотра, а какие нет. Это нужно для более ясного представления особенностей функции начинающим пользователям.

Новая начальная страница приватного просмотра. Почему-то не переведена на русский язык.

Кроме того, теперь при создании закладки в приватном режиме, будет демонстрироваться пояснение, что закладка останется даже после выхода из приватного просмотра и будет доступна и в обычном режиме.

Остальные изменения касаются исправления различных проблем и ошибок, которые были обнаружены в браузере со времени предыдущего обновления.