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Opera 63 — новая версия с обновленной страницей приватного просмотра20.08.2019

Opera 63 — новая версия с обновленной страницей приватного просмотра

Компания Opera Software выпустила Opera 63 — новую стабильную версию своего популярнейшего браузера.

Opera 63 — это совсем небольшое обновление, которое касается единственной функции браузера — режима приватного просмотра. В новой версии Opera переработана начальная страница, встречающая пользователя, переходящего в режим приватного просмотра. Если раньше там отображалась лишь краткая аннотация об особенностях данного режима (со ссылкой на дополнительную информацию), то теперь на странице присутствует больше подробностей: информация о том, какие данные сохраняет браузер в режиме приватного просмотра, а какие нет. Это нужно для более ясного представления особенностей функции начинающим пользователям.

Предложения на Экспресс-панеле в Opera 62
Новая начальная страница приватного просмотра. Почему-то не переведена на русский язык.

Кроме того, теперь при создании закладки в приватном режиме, будет демонстрироваться пояснение, что закладка останется даже после выхода из приватного просмотра и будет доступна и в обычном режиме.

Остальные изменения касаются исправления различных проблем и ошибок, которые были обнаружены в браузере со времени предыдущего обновления.

Скачать Opera 63 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 63 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 63 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 63 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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