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Новости » 

Firefox 52.0.2

Firefox 52.0.2 28.03.17

Выпущено обновление для браузера Firefox 52.

Это обычный сервисный выпуск, которой исправляет несколько ошибок:

  • Исправлена ошибка, из-за которой, при первой установке Firefox, не предлагалось сделать его браузером по умолчанию;
  • Исправлен сбой запуска браузера в операционной системе GNU/Linux;
  • Исправлено отображение иконок сайтов при восстановлении сессии;
  • Теперь используется шрифт Nirmala UI, как резервный для отображения индийских языков.

Firefox 52 — это замечательный браузер от сообщества Mozilla. Firefox имеет открытый исходный код и создается огромным сообществом разработчиков, что в итоге и дает программе значительное преимущество перед прочими браузерами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Firefox разрабатывается исключительно собственными силами и, если большинство современных браузеров используют сторонние разработки, то Firefox имеет собственный код, который ни в чем не уступает конкурентам.

Высокая скорость работы, поддержка всех необходимых технологий, стабильность работы, безопасность, расширяемость за счет дополнительных модулей и целый ряд дополнительных функций. Значительным преимуществом Firefox является мощнейшая система расширений, благодаря которым можно значительно повысить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей (между прочем, именно Firefox явился первым браузером, который поддерживал расширение функциональности за счет дополнительных модулей). Также стоит отметить, что в Firefox предусмотрен широкий набор инструментов для веб-разработчиков.

| Скачать Firefox для Windows (32 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для Windows (64 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для GNU/Linux (32 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для GNU/Linux (64 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)


Amigo
Firefox Firefox Firefox Firefox


Комментарии 2

PDP-11
Комментариев: 25 		29/03/17 в 04:18
Новость про Firefox 52.0.2, а скачивается Firefox 52.0.1 .


Webmaster
Комментариев: 399 		29/03/17 в 08:11
Спасибо. Исправлено!



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