Opera 44

Вышла новая финальная версия браузера Opera.



Основном улучшением Opera 44 является поддержка сенсорной панели ноутбука MacBook Pro. Теперь Opera позволяет осуществлять некоторые действия через это устройство ввода. Понятно, что пользователей Windows-версии это никак не касается.



Другие нововведения унаследованы от Chromium. Это, конечно же, повышенная стабильность, за счет исправленных ошибок и недоработок. Самое важное, это полная поддержка CSS Grid Layout и WebAssembly.



Еще одним улучшением, которое отмечает разработчик, является снижение потребления ресурсов компьютера фоновыми вкладками. Кроме самоочевидной пользы, это позволило добиться лучших результатов работы функции экономии электроэнергии.



Кроме прочего, разработчики внедрили поддержку Credential Management API. Это позволяет сторонним разработчикам создавать механизмы быстрой и безопасной авторизации пользователей на сайтах и в приложениях. Это, как минимум, избавит пользователя от ввода логина/пароля и позволит войти на сайт всего в один клик.



Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.



В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.



Для загрузки доступная только Windows-версия, а версия для операционной системы GNU/Linux не обновилась.



| Скачать Opera для Windows (32-бит) (44 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для Windows (64-бит) (50.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)







